Mataron a “la reina de Nueva York”: amiga de rapero Tekashi 6ix9ine aparece baleada en su auto

Ariela “La Langosta” Mejía Polanco, modelo dominicana e influencer de belleza considerada una “hermana” por el rapero Tekashi 6ix9ine (Daniel Hernández), fue encontrada muerta baleada dentro de su auto en Cross County Parkway, en la ciudad Mount Vernon, 20 millas al norte de NYC.

La modelo de 33 años tenía varias heridas de bala cuando fue descubierta al volante de su vehículo poco después de las 8 a.m. del domingo cerca de Broad St, según la Oficina del Médico Forense del condado Westchester, reportó Daily News.

“La investigación preliminar determinó que la mujer probablemente fue víctima de violencia y que su muerte no fue un acto fortuito”, declaró el Departamento de Policía del condado en un comunicado en Facebook. “Debido a que la investigación está en curso, no se revelarán más detalles en este momento”. Según la policía, Mejía tenía domicilios en dos condados de Nueva York: Westchester y Rockland.

Ariela, quien tenia más de 560,000 seguidores en Instagram, protagonizó el video musical “Wapae” de Tekashi 6ix9ine en 2023. Tras la noticia de su fallecimiento, el rapero rindió homenaje a su difunta amiga en una serie de historias de Instagram escribiendo en español que era la “reina de Nueva York”. También dijo que era como una “hermana” para él y que lo “apoyaba” en todo.

No está claro el motivo del crimen ni se han anunciado arrestos. Tekashi, rapero hispano de 29 años nativo de Bushwick (NY), acumula varios acusaciones por presunto vínculo con pandillas violentas y sustancias prohibidas. En febrero su mansión en Florida fue allanada por autoridades federales. Según el propio artista, las autoridades confiscaron armas y drogas durante la redada.

En general, la violencia armada es constante en Nueva York y área vecinas. Algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales.

La semana pasada Jason Fernández, adolescente de 19 años, murió apuñalado en una calle en Queens (NYC). Previamente un joven de 23 años que jugó beisbol en República Dominicana antes de emigrar a Nueva York, murió baleado en Brooklyn, una tragedia que su familia atribuye a que empezó a juntarse con “malos amigos”.