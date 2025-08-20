Newcastle responde a Isak sobre “promesas incumplidas”: “No existen condiciones para una venta”

El Newcastle United respondió este martes a las declaraciones de Alexander Isak, quien aseguró que la relación con el club está “rota” y que hubo “promesas incumplidas” sobre su futuro.

El delantero sueco publicó un comunicado en sus redes sociales donde expresó su deseo de salir este verano. “He estado en silencio durante mucho tiempo mientras otros hablaban. Este silencio ha permitido a la gente empujar la propia versión de lo ocurrido, aunque ellos saben que no refleja lo que realmente se ha dicho y acordado en privado”, escribió Isak.

En el mismo mensaje, el exjugador de la Real Sociedad señaló: “La realidad es que se hicieron promesas y el club ha sabido mi posición desde hace mucho tiempo. Actuar ahora como si estos problemas fueran nuevos es mentir. Cuando se rompen promesas, la confianza se rompe y la relación no puede continuar. Eso es lo correcto para mí ahora y por eso un cambio es lo mejor para todos, no solo para mí”.

Ante estas palabras, el Newcastle emitió su propia versión de los hechos. “Somos muy claros en que Alex está bajo contrato y que no se hizo ningún acuerdo para que se marchara del Newcastle United este verano. Queremos mantener a los mejores jugadores, pero también entendemos que ellos tienen sus propios deseos y escuchamos sus intenciones”, señaló el club en un comunicado.

El club inglés agregó que la venta del delantero no está en sus planes inmediatos. “Como hemos explicado a Alex y a sus representantes, siempre tomamos en consideración los mejores intereses para el club, el equipo y nuestros aficionados en todas nuestras decisiones y hemos sido muy claros con que las condiciones para una venta en este verano no se han dado. No prevemos que esas condiciones se vayan a dar”.

Isak, de 24 años, busca un traspaso al Liverpool antes del cierre del mercado de fichajes. Sin embargo, la diferencia económica sigue siendo un obstáculo: el Newcastle valora al atacante en 150 millones de libras, mientras que los ‘Reds’ solo ofrecieron 110 millones en su primera propuesta.

