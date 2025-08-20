Raúl de Molina sobre Christian Nodal: “No tiene tanto dinero como la gente cree”

Raúl de Molina expresó su postura sobre la situación en la que está envuelto Christian Nodal respecto al tema de la manutención de su pequeña hija Inti, luego de que Cazzu, durante un encuentro con los medios de comunicación, manifestara que considera que no tienen un acuerdo “justo”, pero sí es algo con lo que él estaría cómodo. Por ello, se ha comenzado a divulgar la presunta cifra que él le daría a ella, y sería de $7,000 dólares.

El presentador de “El Gordo y La Flaca” aseguró que mientras algunos verían como una cifra baja el dinero que Nodal le estaría enviando a Inti, Raúl aseguró que el cantante estaría realizando un gran sacrificio, ya que aparentemente él no tendría esa elevada suma de dinero a su disposición y considera que muchos de los que no están en la industria musical piensan que tener una fortuna es algo muy sencillo.

“Para Christian Nodal mandar en este momento $7,000 dólares, y los tiene que mandar, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario porque, aunque ustedes piensan que ganó mucho dinero, no tiene tanto como la gente piensa. No sé qué pasó… Ustedes piensan que la cosa es fácil y no es fácil, señores. No tiene tanto dinero como la gente cree y no está haciendo tantos conciertos. Es bastante complicado y lo sé por personas muy cercanas a él. Así que entiéndanlo, porque no voy a hablar por hablar, lo sé porque tengo las pruebas”, dijo durante el programa de entretenimiento.

El intérprete de “Botella tras botella” comparte de forma constante en sus historias de Instagram que se encuentra listo para sus conciertos, pero Raúl señaló que no tendría las presentaciones suficientes como para no tener preocupaciones económicas, al mismo tiempo que no consideró prudente que haya cantado el pasado fin de semana en el show de Los Aguilar en Los Ángeles.

Lili Estefan aprovechó para manifestarse sobre el tema económico en el que se han visto envueltos, pero también mencionó que espera que la expareja de Christian pueda conseguir a una persona que valga la pena. Por ello, destacó lo difícil que seguramente fue haberse quedado con su hija sola, estando a meses de nacida.

“Yo lo único que deseo es que Cazzu encuentre un hombre maravilloso, que se enamore Raúl como nunca se había enamorado y de verdad que le vaya de maravilla porque tener que quedarte tan rápido solita saliendo adelante con esa bebé y con la carrera que ella tiene, eso es muy difícil”, explicó en “El Gordo y La Flaca”.

