Top 15 trabajos en EE.UU. con los salarios más altos: ¿estás en la lista?

Un reciente estudio de datos salariales reveló cuáles son las profesiones que reportan los salarios anuales más altos en Estados Unidos y que no necesariamente tienen que ver con las ganancias de figuras públicas o altos ejecutivos, en un país que tiene de los mejores salarios promedio en el mundo.

Los datos arrojan que aproximadamente 1 de cada 127 empleos en el país supera los $500,000 anuales para más de un millón de puestos de trabajo en diversas industrias y regiones.

De acuerdo con la bolsa de trabajo Indeed, hay muchos factores que contribuyen al salario que gana un profesionista, pero su sueldo varía dependiendo de factores como la experiencia, la educación, la ubicación y entre otros.

También indica que en promedio, los trabajos más remunerados están relacionados con la profesión médica (anestesiólogo, cirujano, ortodoncista, psiquiatra, médico, farmacéutico), las leyes y la tecnología.

Las carreras tradicionales, entre ellas el derecho continúan siendo pilares en la lista de empleos con altos ingresos. Son carreras con una alta demanda y dependen de la capacidad de cada médico para atender clientes y su prestigio aumenta de acuerdo con la especialización a la que puedan acceder:

Mientras que en ciudades como Nueva York y Houston, las industrias financiera y energética ofrecen una cantidad importante de sueldos con salarios elevados. Wall Street y las grandes corporaciones petroleras ofrecen compensaciones que rivalizan con las del sector tecnológico, otro de los empleos mejor remunerados en el país:

Las 15 carreras con los ingresos anuales más altos en Estados Unidos

Anestesiólogo

La especialidad médica en anestesia y tratamiento del dolor son los encargados de administrar estos compuestos a los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas, así como el tratamiento contra el dolor.

Salario promedio a nivel nacional: $310,445 anuales, la cifra más alta entre profesionistas a nivel nacional.

Cirujano

Otra profesión médica pero en este caso especializada en la operación a los pacientes para tratar enfermedades, lesiones y deformidades, así como planificar la elaboración de planes de tratamiento.

Salario promedio en EE.UU.: $299,377 anuales

Ortodoncista

Médico dentista especializado en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las irregularidades dentales y faciales, en niños y adultos, que utilizan una variedad de aparatos, entre ellos brackets, retenedores y aparatos, para corregir las irregularidades dentales y faciales, así como mejorar la función de la mordida y los maxilares, y mejorar el aspecto general de la sonrisa.

Salario promedio en EE.UU.: $291,406 anuales

Psiquiatra

Médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Ayudan a personas con padecimientos mentales con el uso de herramientas como: medicación, psicoterapia y hospitalización. También trabajan con otros miembros del equipo sanitario para proporcionar una atención integral a los pacientes.

Salario promedio en EE.UU.: $269,055 anuales.

Médico general

Es el profesional de la medicina especializado en el tratamiento de enfermedades y lesiones, mediante el uso de diversas técnicas para diagnosticar y tratar a los pacientes, como la medicación, la cirugía y la hospitalización. También colaboran en la elaboración de estrategias de salud pública y la educación. Esta profesión tiene la posibilidad de trabajar en el sector privado, ya sea en clínicas u hospitales o bien trabajar en instituciones públicas de salud.

Salario promedio en EE.UU.: $213,724 anuales.

Dentista

El dentista es el profesional médico especializado en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de problemas dentales mediante la limpieza y extracción de dientes, curación de caries y corregir los problemas de mordida. También promueven la buena higiene bucal y prevenir las enfermedades de los dientes y las encías. Los dentistas también pueden proporcionar servicios dentales cosméticos, como el blanqueamiento dental, carillas, reconstrucciones y adhesivos.

Salario promedio en EE.UU. $211,506 anuales.

Optometrista

Es un profesional de la medicina especializado en el diagnóstico y tratamiento de los problemas de visión. Están capacitados para prescribir gafas y lentes de contacto. También ofrecen terapia visual a pacientes con afecciones como la ambliopía (ojo vago) y el estrabismo (ojos cruzados), así como investigar sobre nuevas tecnologías y tratamientos relacionados con la visión.

Salario promedio en EE.UU. $145,818 anuales.

Director Financiero (CFO)

Se trata del responsable de la planificación y gestión financiera de una empresa, coordinando la labor de otros altos ejecutivos el desarrollo y la aplicación de planes financieros para optimizar los objetivos comerciales de la empresa. También es responsable de garantizar la ejecución correcta de estos proyectos financieros.

Salario promedio en EE.UU. $140,547 anuales.

Podólogo

Profesional de la medicina especializado en el diagnóstico y tratamiento de los problemas del pie y el tobillo. Tratan una gran variedad de afecciones: juanetes, callos, uñas encarnadas, espolones del talón y tendinitis de Aquiles. También brindan atención preventiva para ayudar a los pacientes a evitar lesiones en los pies y los tobillos.

Salario promedio en EE.UU. $137,657 anuales.

Director general (CEO)

Un director general (CEO) es el ejecutivo de mayor rango en una empresa, responsable de la gestión y el funcionamiento general de la empresa. Trabaja con el consejo de administración para establecer metas y objetivos estratégicos, y supervisa la ejecución de estos planes, como máximo responsable de los resultados financieros de la empresa.

Salario promedio en EE.UU. $130,674 anuales.

Farmacéutico

Profesional médico especializado en la dispensación y distribución de medicamentos. También asesoran sobre el uso y correcta dosificación de los medicamentos y realizan investigaciones sobre nuevos medicamentos y sus posibles efectos secundarios.

Salario promedio en EE.UU. $126,689 anuales.

Oficial de asuntos políticos

Es el encargado de la gestión y el funcionamiento general del departamento de asuntos políticos de una empresa, relacionados con el desarrollo y aplicación de estrategias de relaciones políticas. Establece metas y objetivos y supervisa la ejecución de estos planes.

Salario promedio en EE.UU. $123,991 anuales.

Enfermero anestesista

Es un profesional médico especializado en la administración de anestesia. Trabajan con pacientes de todas las edades para administrar anestesia, ya sea local o general así como administrar medicamentos relacionados con el tratamiento para del dolor.

Salario promedio en EE.UU. $117,725 anuales.

Actuario

Profesional que utiliza métodos matemáticos y estadísticos para evaluar el riesgo, en sectores como los seguros, las finanzas y las inversiones. Su labor les permite a las empresas a tomar mejores decisiones sobre precios, inversiones y otras cuestiones relacionadas con el riesgo estadístico.

Salario promedio en EE.UU. $117,120 anuales.

Ingeniero de petróleo

Profesional especializado en la extracción de petróleo de yacimientos subterráneos, en colaboración con geólogos e ingenieros de perforación, para generar planes de extracción de petróleo y gas. También colaboran con los gestores de los yacimientos para optimizar la producción y garantizar la seguridad de los pozos así como en el desarrollo de nuevas tecnologías para la extracción de petróleo.

Salario promedio en EE.UU. $80,965 anuales.

Sigue leyendo:

– CBO proyecta el número de personas que perderán sus beneficios SNAP por nuevos requisitos

– DHS dice que no se debe confiar en sistema para confirmar estatus de empleados

– Home Depot repunta en sus ventas, justo cuando el gobierno anuncia construcción masiva de vivienda