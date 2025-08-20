Ucrania denuncia ataque nocturno ruso con 93 drones y dos misiles

La Fuerza Aérea de Ucrania ha emitido un informe sobre los ataques aéreos rusos ocurridos durante la noche, en los que se utilizaron 93 drones de varios tipos y dos misiles balísticos Iskander-M.

Las defensas ucranianas neutralizaron 62 de los drones y uno de los misiles en las regiones del norte y este del país.

El resto de los drones y el misil impactaron en 20 localizaciones distintas, aunque la Fuerza Aérea no detalló los sitios específicos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, utilizó la plataforma X para informar sobre las consecuencias de los ataques, incluyendo un incidente en la región de Sumi.

“La noche pasada, un ataque con drones contra Ojtirka, en la región de Sumi, hirió a 14 personas. Una familia con niños heridos -de cinco meses, cuatro años y seis años- pidió asistencia tras el ataque”, escribió Zelenski.

Daños rusos en Donetsk

En la región de Donetsk, una bomba causó daños en cinco edificios de apartamentos en la ciudad de Kostiantínivka, y se reporta que al menos tres personas permanecen atrapadas bajo los escombros mientras los equipos de rescate continúan sus labores.

Además, Zelenski denunció un “ataque traicionero” contra una estación de distribución de gas en la región de Odesa, en el sur del país.

Zelenski hizo un llamado a la comunidad internacional

Ante la escalada de hostilidades, el presidente Zelenski se dirigió a la comunidad internacional con un mensaje claro, especialmente a Washington.

El mandatario ucraniano aseguró que estos ataques “no hacen sino confirmar la necesidad de ejercer presión sobre Moscú, la necesidad de imponer nuevas sanciones y aranceles hasta que la diplomacia sea totalmente efectiva”.

Zelenski concluyó su mensaje haciendo hincapié en la necesidad de respaldo internacional para un acuerdo duradero, declarando: “Necesitamos garantías de seguridad fuertes para garantizar una paz verdaderamente fiable y duradera”.

