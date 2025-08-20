Yankees conectaron nueve jonrones ante los Rays y quedaron a uno del récord histórico de MLB

Los New York Yankees firmaron una noche histórica este martes al conectar nueve jonrones en la victoria 13-3 sobre los Tampa Bay Rays, igualando un récord de franquicia que ya habían conseguido a inicios de la temporada con los famosos bates torpedo.

El equipo quedó a solo un cuadrangular de empatar la marca absoluta de la MLB, en poder de los Toronto Blue Jays desde 1987, con 10 vuelacercas en un juego.

En toda la historia de las Grandes Ligas solo se han registrado cuatro juegos en los que un equipo ha disparado al menos nueve jonrones, y los Yankees de 2025 ya son responsables de la mitad de ellos.

El festival ofensivo comenzó de inmediato, cuando Aaron Judge, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton castigaron con tres jonrones consecutivos al abridor de los Rays, Shane Baz, en la primera entrada. Judge además alcanzó la cifra de 40 cuadrangulares en la temporada.

Bellinger y Stanton repitieron más tarde, mientras que Jazz Chisholm Jr., Ben Rice y José Caballero también se unieron a la fiesta. Este último incluso disparó un segundo jonrón en el noveno inning para sellar la histórica actuación.

El otro encuentro de nueve jonrones de los Yankees ocurrió en su segundo juego de la temporada ante los Baltimore Orioles, recordado porque Néstor Cortés permitió jonrones en sus tres primeros lanzamientos ante su exequipo.

Con este desempeño, los Yankees lideran cómodamente la MLB en jonrones, con 204 contra los 187 de Los Angeles Dodgers, que ocupan el segundo lugar. Sin embargo, el panorama no es del todo positivo: pese a su poder ofensivo, siguen a cinco juegos de los Blue Jays, líderes de la División Este de la Liga Americana.

