Boxeo femenino: World Boxing implementará controles genéticos obligatorios en competiciones internacionales

World Boxing, la federación internacional de boxeo reconocida provisionalmente por el Comité Olímpico Internacional (COI), anunció este miércoles la puesta en marcha de un sistema de verificación obligatoria de sexo para atletas mayores de 18 años que quieran competir en sus torneos oficiales.

La medida se aplicará por primera vez en los Campeonatos Mundiales Femeninos, que tendrán lugar en Liverpool, Reino Unido, del 4 al 14 de septiembre de 2025, y abarcará las diez divisiones de peso de la rama femenina.

La nueva Política de Elegibilidad por Sexo, Edad y Peso, vigente desde el 20 de agosto, exige a las boxeadoras un test genético mediante PCR o un examen médico equivalente que certifique el sexo asignado al nacer. El objetivo, según la entidad, es “garantizar condiciones justas y seguras” dentro del ring.

El reglamento establece que solo podrán competir en la división masculina quienes hayan nacido varones, y en la femenina, quienes hayan nacido mujeres. Además, las federaciones nacionales serán responsables de realizar las pruebas y entregar la certificación cromosómica correspondiente. La falta del documento o su falsificación derivará en la inelegibilidad del deportista y posibles sanciones.

En los casos en los que se detecte la presencia del cromosoma Y o se identifiquen diferencias en el desarrollo sexual (DSD), la situación será evaluada por un panel médico especializado, que podrá ordenar estudios adicionales como pruebas hormonales, anatómicas o endocrinas.

World Boxing adelantó que a partir del 1 de enero de 2026 los controles se ampliarán también a la categoría masculina en todas sus competiciones oficiales o avaladas.

Sigue leyendo:

–Netflix publica y retira anuncio de pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis

–Mauricio Sulaimán se enamora del evento Supernova Strikers

–Boxeadores que enfrentaron a Terence Crawford o Canelo Álvarez opinan sobre la megapelea