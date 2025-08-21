Cancelan búsqueda de excursionista que desapareció mientras caminaba en Wyoming

Las operaciones de búsqueda de Grant Gardner, un excursionista de Minnesota reportado como desaparecido en Wyoming, han sido suspendidas. La decisión se tomó después de 20 días de esfuerzos, ya que las autoridades concluyeron que se han “agotado” sus “probabilidades de supervivencia más optimistas”.

La última vez que se supo de Gardner fue el 29 de julio, cuando informó a su esposa que había llegado a la cima del pico Cloud, informó ABC News.

Gardner planeó una caminata de tres días por el área del lago Misty Moon, en el condado de Big Horn. Las autoridades encontraron su vehículo en el estacionamiento del sendero West Ten Sleep y, a través de un registro en el lugar, confirmaron que había iniciado su caminata según lo planeado.

Los registros telefónicos mostraron que había alcanzado la cumbre del pico Cloud, a unos 13,000 pies de altura, alrededor de las 7:00 p.m. Las autoridades manifestaron su preocupación por el horario, dada la “falta de senderos visibles a través de acantilados, líneas de árboles, campos de rocas y otros peligros que debían sortearse después del anochecer antes de llegar a senderos despejados y terreno seguro”.

Cese de operaciones y futuros esfuerzos

El sheriff del condado de Big Horn, Ken Blackburn, anunció la suspensión de las operaciones de búsqueda y rescate en una declaración.

“Tras consultar con sus familiares, he tomado la desgarradora y difícil decisión de suspender las operaciones de búsqueda y rescate del Sr. Gardner”, dijo Blackburn. “Nuestros equipos han agotado todos los recursos y el personal en los últimos 20 días.

Con las condiciones climáticas y otros factores actualizados en nuestros modelos de búsqueda, debemos afrontar la realidad de que las probabilidades de supervivencia más optimistas se han agotado”.

Los esfuerzos de búsqueda de Gardner incluyeron helicópteros, aviones, equipos de búsqueda a pie y perros. Las autoridades calificaron las condiciones de búsqueda como “extremadamente difíciles”, y al menos dos rescatistas sufrieron “afecciones médicas” que requirieron tratamiento.

Blackburn agregó que los equipos “descansarán y luego comenzarán las labores de búsqueda y recuperación según lo permitan el tiempo y la evidencia”. También destacó que “muchos voluntarios y personas al aire libre continúan buscando pistas para dar paz a esta familia”.

En su declaración, el sheriff agradeció a quienes ayudaron en las operaciones. “En nombre de la familia, desean agradecer personalmente a todos y cada uno de ustedes que han ofrecido su tiempo, recursos y oraciones por ellos. A pesar del dolor, se sienten profundamente agradecidos”.

El área donde se cree que viajaba Gardner, el área silvestre Cloud Peak, abarca 191,000 acres dentro del Bosque Nacional Bighorn, que tiene más de un millón de acres, según el Servicio Forestal de EE.UU.

