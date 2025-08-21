¿Cómo se definirá la serie entre Independiente y Universidad de Chile tras suspensión?

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la cancelación del partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile, que se encontraba 1-1 hasta su interrupción a los tres minutos del segundo tiempo debido a los graves incidentes en las tribunas del estadio de Avellaneda.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

La decisión abre un escenario de incertidumbre, ya que los minutos restantes no se disputarán. Ahora, el gran interrogante es cómo se definirá la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Lo que dice el reglamento

El reglamento de competiciones de Conmebol contempla múltiples causales de suspensión o cancelación, desde factores climáticos hasta hechos de violencia, y establece la posibilidad de reprogramar un encuentro, salvo en los casos de cancelación definitiva.

Según el Artículo 18, cuando un partido no puede continuar por motivos ajenos al juego, el club considerado responsable puede recibir sanciones que van desde una advertencia hasta sanciones más graves como multas económicas de entre $100,000 y $400,000 dólares, pérdida de puntos, repetición o anulación del partido, obligación de jugar a puerta cerrada, cierre de estadio, disputar encuentros en un tercer país, descalificación o incluso la retirada de títulos.

El desafío para los órganos judiciales de Conmebol será establecer la responsabilidad de cada club, dado que la violencia involucró a hinchas de ambos lados.

Así sucedieron los hechos

En Avellaneda, la violencia comenzó en el primer tiempo con lanzamiento de proyectiles desde la tribuna visitante hacia una de las populares locales. Aunque inicialmente no pasó a mayores, en el entretiempo los incidentes se intensificaron con piedras, butacas y hasta una bomba de estruendo que se escuchó desde las afueras.

La policía intentó contener a los aficionados de la U, pero las agresiones persistieron. Al inicio del complemento, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera detuvo el juego tras conversar con el jefe del operativo y con los capitanes. Desde la voz del estadio se pidió primero a los hinchas visitantes desalojar y luego se advirtió que podrían aplicarse sanciones si continuaban los disturbios.

Finalmente, los jugadores se retiraron a los vestuarios y, mientras tanto, integrantes de la parcialidad local escalaron hasta la tribuna de Universidad de Chile, lo que derivó en enfrentamientos cuerpo a cuerpo antes de la intervención policial. Varios hinchas de ambos equipos debieron recibir asistencia médica.

Sigue leyendo:

–Presidente de Chile condena enfrentamientos en el Independiente vs. U de Chile y culpa a Conmebol

–Newcastle responde a Isak sobre “promesas incumplidas”: “No existen condiciones para una venta”

–Kylian Mbappé da su favorito para ganar el Balón de Oro