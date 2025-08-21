Presidente de Chile condena enfrentamientos en el Independiente vs. U de Chile y culpa a Conmebol

El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó con dureza la violencia protagonizada por las barras bravas en el partido disputado el miércoles en Avellaneda entre Independiente y Universidad de Chile, y calificó a la Conmebol de “irresponsable” por la organización del encuentro.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario aseguró que la Cancillería trabaja para garantizar el retorno seguro de jugadores e hinchas chilenos, además de denunciar el impacto que generan las barras radicales en el fútbol sudamericano.

“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, señaló Boric.

El presidente agregó que la prioridad del Gobierno es atender a los compatriotas agredidos y asegurar que quienes fueron detenidos cuenten con sus garantías. “Le he encargado a nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”, recalcó.

El duelo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, se encontraba 1-1 cuando fue suspendido debido a los graves enfrentamientos en las gradas y las inmediaciones del estadio. Hasta ahora no hay un balance oficial de víctimas ni de detenidos, aunque medios locales informan de cientos de arrestos, entre ellos cerca de 300 aficionados chilenos.

Por su parte, la Conmebol confirmó la cancelación del encuentro alegando “falta de garantías de seguridad” y adelantó que el caso será analizado por sus órganos disciplinarios.

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales, se procede a la cancelación del partido. El caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Confederación para futuras determinaciones”, indicó el comunicado oficial.

