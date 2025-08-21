Maite Perroni prioriza su bienestar y no regresará a RBD

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, a través de sus redes sociales, se pronunció para hablar sobre el motivo que llevó a su pareja sentimental a no querer tener más vínculos con la agrupación RBD. Aclaró que esto no tiene nada que ver con los fanáticos que durante años la han apoyado desde su debut en el mencionado grupo. Explicó que ella no puede estar allí por los hurtos, malos momentos y maltratos.

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y al que, por ser parte, le corresponde. NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR”, explicó.

El productor de origen mexicano mencionó que la madre de su hija no tiene necesidad de aguantar ese tipo de situaciones cuando no se encuentra en una competencia ni en búsqueda de aprobación para seguir adelante. Además, aseguró que ya es conocida por la música que tiene sola, así como por sus telenovelas.

NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas… — Andrés Tovar (@AndresTovarP) August 19, 2025

“Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene por qué (…) En la música, ella sola tiene BILLONES de vistas de su propia música. (Aun cuando hace muchos años que no saca un tema nuevo, sigue en los primeros lugares en plataformas). En la actuación, sus telenovelas y sus series en plataformas como Amazon y Netflix siguen entre las MÁS VISTAS por MILLONES, con primeros lugares actualmente en todo el mundo”, dijo.

A su vez, aclaró que Perroni ha aprovechado su tiempo para formar la hermosa familia que tienen, pero por eso no deben permitir que otras personas hagan comentarios fuera de lugar para ofenderla o humillarla sin razón alguna. Por ello, invitó a los internautas a revisarse y a respetar al resto.

“Ella se ha dedicado cien por ciento a la etapa más plena de su vida: ser mamá. SOMOS UNA FAMILIA MUY FELIZ. Entiendo que a algunos su frustración de vida los lleve a hacer comentarios que los hagan sentir moralmente superiores, pero no es así. Atiendan a tiempo sus problemas de salud mental, por favor. Prioricen el amor por sí mismos y por sus familias, no peleen por alguien que ni los voltea a ver, ni inventen dramas, ni busquen pleitos; la ficción está en la televisión”, añadió en X.

