Maribel Guardia explica por qué interrumpió la manutención de su nieto

Maribel Guardia, durante un encuentro con los medios de comunicación, aclaró un tema que ha generado dudas y se trata de la manutención que ella le ofrecía a José Julián, su único nieto. Sin embargo, mencionó que ya no le manda dinero al pequeño, como solía hacer, no solo para él, sino también para ayudar a Imelda Tuñón con los gastos del mes; la madre del jovencito le solicitó que no lo siguiera haciendo.

La costarricense explicó a la prensa que ya no lo hace, pero fue una decisión que tomó por solicitud del representante del menor de edad, ya que, de lo contrario, podría generar más inconvenientes entre ellas: “Cuando estuve ahí la última vez, ella dijo que no (al apoyo económico) y entonces… pero bueno, ya en algún momento que esté yo con el juez, le diré que estoy dispuesta, como lo hice siempre, a cubrir todos los gastos del niño con todo mi amor”.

La actriz siempre ha manifestado el gran cariño que tiene por su nieto, quien, además, se ha convertido en la luz de sus ojos, pero debido al proceso legal que enfrenta con Imelda, no puede verlo hasta que el juez tome una decisión. Por ello, aseguró que todos los días reza para poder verlo cuanto antes, ya que, por el momento, no se le tiene permitido.

“Yo lo que le pido a Dios es volver a ver a ese niño, volverlo a tener cerca de mi vida. Sé que Julián hubiera querido eso: que esté, obviamente, con su mamá, pero que yo también esté presente porque seré la representación de Julián en su vida”, agregó.

Hace pocos días, Maribel preocupó a sus fans tras subir unas fotos a las redes sociales con su ojo cubierto, razón por la cual aclaró lo que ocurrió con su vista. La actriz se sinceró y explicó que tuvo que someterse a una operación que, por compromisos laborales, no pudo atender antes.

“Empecé el año cuidando la salud. Hace 11 años me operé el ojo derecho para ver de cerca; debía operarme el izquierdo para ver de lejos un mes después, pero con tanto trabajo y contratiempos, hasta ahora pude hacerlo. Soy la mujer biónica. Recuerden que la salud es primero, háganse todos los exámenes que se tengan que hacer y chéquense”, explicó.

