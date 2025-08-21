Más de 100 chilenos detenidos en Argentina por sucesos entre hinchas de Independiente y U. de Chile

La violencia durante el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejó un saldo de 111 detenidos y 22 heridos, dos de ellos en estado grave. Los hechos obligaron a la cancelación del encuentro.

De acuerdo con un parte policial difundido este jueves, los arrestos fueron por los delitos de “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”. Entre los detenidos, la mayoría son chilenos, aunque se confirmó la presencia de un ciudadano argentino y otro cuya identidad y nacionalidad aún no han sido reveladas.

En cuanto a los heridos, las autoridades informaron que dos permanecen en estado delicado y tuvieron que ser operados. Uno de ellos, de nacionalidad chilena, sufrió una fractura de cráneo.

Los incidentes comenzaron al final de la primera mitad, con el partido empatado 1-1 (global 2-1 a favor de los chilenos). Desde la tribuna visitante, aficionados de Universidad de Chile arrancaron butacas y trozos de la estructura para arrojarlos hacia la zona baja, donde se encontraban hinchas de Independiente.

La reacción no tardó: seguidores del “Rojo” intentaron acercarse al sector visitante, lo que obligó a un despliegue adicional de personal de Infantería y a la evacuación parcial de los aficionados chilenos. Sin embargo, un grupo de locales logró acceder a la tribuna rival, donde atacó violentamente a un puñado de hinchas que aún permanecía en el lugar.

Tras los enfrentamientos, la Conmebol informó que el caso será remitido a sus Órganos Judiciales, que deberán determinar las sanciones correspondientes. Toda la información también será enviada a la Comisión Disciplinaria, que evaluará lo sucedido dentro y fuera del estadio.

