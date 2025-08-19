Efraín Juárez le responde a las críticas de Antonio Mohamed

La reciente polémica entre los entrenadores Antonio “Turco” Mohamed y Efraín Juárez subió de tono luego que este último reaccionara a los comentarios del estratega argentino sobre el presupuesto de los Pumas de la UNAM cuando él se encontraba al mando de dicha institución perteneciente a la Liga MX.

Después del empate 1-1 entre los Diablos Rojos y los universitarios en la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Mohamed recordó que cuando estuvo al frente del conjunto auriazul logró llegar a semifinales con menos recursos de los que hoy dispone Juárez, por lo que considera que los resultados que está alcanzando no cosechan tantos méritos.

Estas declaraciones las realizó Juárez a través de una publicación en su cuenta de la red social Instagram en la que se le puede ver levantando un trofeo de campeón cuando era jugador de los Pumas con el texto “en este club solo vale ser campeón”.

Es importante recordar que Efraín Juárez fue campeón con Pumas en el Clausura 2009 tras vencer a los Tuzos de Pachuca en la final del balompié azteca con un marcador global de 3-2.

“Es fútbol, puede pasar… a veces nos da un poco más de bronca porque Efraín (Juárez) dijo recién que teníamos más presupuesto nosotros, puede ser por ahí. A mí también me tocó dirigir Pumas y llegamos a Semifinal con un presupuesto más escueto del que tienen ahora, entonces, no hay que hablar de los rivales, hay que saber respetar, cada uno juega como puedo o quiere”, expresó Juárez en sus declaraciones.

Toluca, Estado de México, 16 de agosto de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Pumas de la UNAM, realizado en el estadio Nemesio Diez. Foto: Imago7/ Jesús Esquivel

Lejos de guardar silencio, el entrenador de los Pumas decidió demostrar que él está preparado para enfrentar cualquier tipo de crítica que pueda recibir en esta temporada y resaltó que lo único que él desea con los felinos es poder alcanzar el pase a la Liguilla para luchar por el título de campeón.

Mohamed, por su parte, prefirió darle un giro a la discusión y proyectó un posible reencuentro en instancias definitivas. “Falta mucho camino por recorrer, me parece que nos encontraremos más adelante porque Pumas puede estar en la Fiesta Grande, tiene buen equipo y buen funcionamiento”.

Actualmente los Diablos Rojos del Toluca se ubican en la quinta posición de la tabla de clasificación con un total de 10 puntos producto de tres victorias, un empate y una derrota; mientras que los Pumas marchan en la casilla 13 con cinco tantos acumulados tras una victoria, dos empates y dos derrotas, por lo que deben seguir luchando para sumar más puntos.

