Alicia Machado revela su lucha con los trastornos de alimentación

Alicia Machado se ha sincerado sobre las situaciones complicadas que ha tenido que atravesar, y mucho de ello se debe a su apariencia y todo lo que come. Debido a esa situación, se ha visto envuelta en trastornos alimentarios ligados a las emociones durante muchos años, y no conforme con ello, en dos ocasiones estuvo a punto de quitarse la vida.

“Yo he batallado con la comida, mi relación con mis emociones, mi aspecto físico, el ser Miss Universo y cómo se supone que yo me tengo que ver. Yo estuve enferma de desórdenes alimenticios y cuestiones emocionales casi siete años. Pasé por dos intentos de suicidio”, le comentó a Adriana Gallardo en su pódcast.

La venezolana mencionó que hubo algo que la ayudó a ver claridad en medio de la compleja situación que vivía: fue comenzar en el mundo de la actuación, hasta que llegó el momento de convertirse en madre: “Entre mis 18 o 19 hasta mis casi 30 años, que nació mi hija, fue una década dura para mí. Es mi luz, ella llegó para cambiarlo todo”.

“Fui adicta a las anfetaminas durante seis años de mi vida, que son pastillas para adelgazar. Nunca he consumido drogas para divertirme. Yo pasaba una semana tomando café y comía una manzana al día y agua. No me he hecho ni bariátrica ni bypass gástrico ni liposucción… ni me corté nada ni me puse ningún balón”, explicó durante la conversación.

El bullying constante ha sido un episodio que la ha acompañado durante años, pero ha tenido un apoyo impresionante por parte del amor que ha encontrado en casa, lo que la ha hecho seguir avanzando a pesar de lo complejo que las cosas puedan verse. Agregó que agradece lo sano que siempre ha sido su hogar, ya que a ello le debe mucho de lo que ha logrado tras las constantes situaciones difíciles.

Haber llevado la banda como la mujer más hermosa, también fue complejo, pero luego de tantos años, da gracias a la experiencia que tuvo gracias por eso: “Vengo de un hogar de gente buena y sana. Eso es lo único que me ha servido para sobrevivir a todo lo que yo he pasado. Mi corona de Miss Universo me ha dado fuerza. En una época, fue una corona de espinas“, le contó a Adriana Gallardo.

