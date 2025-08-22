Carlo Ancelotti volvió a arremeter contra el calendario: “Se juega demasiado y mal”

El seleccionador de Brasil Carlo Ancelotti lanzó este viernes una dura crítica al calendario del fútbol mundial, al considerar que está sobrecargado y afecta directamente la calidad del espectáculo.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

“Sí, se juega demasiado y mal, el fútbol es más analítico, intenso, rápido, pero la FIFA y la UEFA deben revisar los calendarios, hay demasiados partidos, no todos de calidad, y demasiadas lesiones”, señaló en declaraciones a Il Giornale.

El técnico italiano consideró viable una reducción en la cantidad de equipos en las ligas europeas. “Me parece una buena solución reducir de 20 a 18 equipos en ligas, se evitarían enfrentamientos de baja calidad y así los gastos también serían más lógicos. Pero debe haber acuerdo entre las partes y hasta ahora esto no ha sucedido”, agregó.

Sobre su futuro profesional, ‘Carletto’ aclaró que todavía no contempla la jubilación. “Tengo tres opciones: quedarme aquí, encontrar algo interesante o dejarlo”.

Sobre la selección de Italia: “Es una crisis generacional”

Ancelotti advirtió sobre los problemas estructurales de la Azzurra, que se ha perdido los dos últimos Mundiales. “La de Italia es una crisis generacional, no tenemos grandes delanteros como (Christian) Vieri, (Francesco) Totti, (Alessandro) Del Piero o (Filippo) Inzaghi. Estamos bien en defensa y en el centro del campo, pero por lo demás nos cuesta producir verdaderos talentos”.

Finalmente, dio su opinión sobre la nueva regla que permitirá a los árbitros explicar en tiempo real sus decisiones en los estadios: “Creo que esta última novedad no es necesaria, no sé si es útil para el juego”.

Sigue leyendo:

–FIFA repudia incidentes en la Copa Sudamericana: Infantino exige sanciones ejemplares tras Independiente vs U. de Chile

–Se retira a los 29 años Jakub Jankto, exfutbolista que rompió tabús anunciando públicamente su homosexualidad

–Una inyección de calidad: los 10 fichajes más impactantes del mercado de la MLS