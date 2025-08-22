Carolina Sandoval en aniversario de ¡Siéntese Quien Pueda!: ‘Fue un paso gigante en mi vida’

Carolina Sandoval, presentadora de televisión, compartió en su cuenta en Instagram un mensaje a propósito del aniversario del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, de la cadena Univision.

En la publicación, la venezolana escribió que estar en este show es una experiencia que agradece enormemente.

“Formar parte de esta familia televisiva llamada ¡Siéntese Quien Pueda! desde el 13 de mayo de 2024 fue un paso gigante en mi vida”, dijo la Venenosa, como también es conocida.

Además de esto, escribió: “Este regreso a la televisión de manos de Carlos Mesber fue una evolución emocional y personal en donde dimos una lección a muchos… en armonía y con inteligencia emocional se construye todo. Sigan creando y creyendo en sus sueños, en esta vida todo es posible y disfruten cada uno de sus momentos porque tal vez alguien sueña con vivir lo que tú tienes y a veces no lo apreciamos”.

En la publicación, Carolina Sandoval compartió varios momentos de la alfombra roja que hicieron para esta celebración del show de entretenimiento.

En las imágenes se le vio con compañeros como Jorge Bernal, el productor Carlos Mesber, entre otros.

Algunos seguidores de Carolina Sandoval reaccionaron a esta publicación con mensajes como: “Me encantó tu vestido, muchas felicidades al programa que sigan muchos años más”, “Hermosa. Lluvias de bendiciones y muchas gracias, éxitos más”, “Bendiciones”.

Otros usuarios escribieron: “Te ves guapísima”, “Bella, Carolina. Dios te bendiga, eres un diamante”, “Felicitaciones para todos. Un muy buen equipo”.

La venezolana se unió al programa en mayo de 2024, junto con el presentador Jorge Bernal. Su incorporación se anunció como parte de una nueva etapa para el programa, que también cambió su horario de transmisión. Sandoval se unió al panel como colaboradora habitual, aportando su perspectiva y estilo único al show.

