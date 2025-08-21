Tyson Fury asegura que Moses Itauma será quien derrote a Oleksandr Usyk

El icónico campeón mundial y exboxeador británico, Tyson Fury, consideró que el peleador Moses Itauma tiene todo lo que se necesita para derrotar al ucraniano Oleksandr Usyk y poder convertirse en el nuevo campeón indiscutido de los pesos pesados al analizar el impresionante rendimiento que ha mostrado en su último combate en el que noqueó a Dillian Whyte en Riad en el primer asalto.

Estas declaraciones las realizó Fury recientemente a través de sus redes sociales al analizar el rendimiento mostrado por el joven peleador británico de 20 años en su reciente enfrentamiento contra Whyte, por lo que considera que podrá llegar a ser uno de los pugilistas más importantes de su generación.

“Me siguen preguntando sobre el joven Moses Itauma peleando contra Oleksandr Usyk y contra todos los grandes nombres. Mi opinión no es la de alguien que no sabe de boxeo, mi opinión es la de alguien que ha estado ahí y que ha ganado todos los cinturones. He ganado todo lo que se puede ganar en el boxeo y lo he hecho muy bien, el boxeo es un deporte de jóvenes, como le dije a Wladimir Klitschko cuando tenía 37: El boxeo es un deporte de jóvenes, no espera por nadie”, expresó.

“Así que aquí está mi opinión, y la escucharon aquí primero: Moses Itauma destruirá a todos esos viejos de la división. Usyk, AJ, Miller. Cualquiera que esté viejo. Zhang, quien más carajos esté ahí. Luis Ortiz. Todos esos grandes nombres del pasado. Incluso el que se quedó con mis títulos. Usyk, Moses lo va a destruir porque es un joven contra un viejo. Y un viejo no puede con un joven”, agregó Fury en sus declaraciones.

Ukraine’s Oleksandr Usyk takes part in a public workout in Jeddah, Saudi Arabia, Tuesday, Aug. 16, 2022 as he prepares for the upcoming world heavyweight title boxing fight against Britain’s Anthony Joshua. Joshua is due to fight defending champion Usyk in a heavyweight boxing rematch in Jeddah on Aug. 20. (AP Photo/Hassan Ammar)

Lo cierto es que estas palabras del ex peleador no parecen muy lejanas debido a que el joven pugilista británico cuenta con el total respaldo del jeque Turki Alalshikh, quien se ha convertido en una figura clave del boxeo mundial para poder organizar algunos de los más importantes enfrentamientos del planeta; esto coloca a Itauma en el camino directo de Oleksandr Usyk para lo que sería uno de sus próximos enfrentamientos.

A pesar de esta posibilidad el mismo boxeador inglés reconoció que existe una larga lista de contendientes con mucha mayor trayectoria y mejor posicionamiento en las diversas organizaciones encargadas de controlar el boxeo mundial que tienen el derecho de enfrentarse contra Usyk; mencionó en este caso a los campeones interinos Joseph Parker y Agit Kabayel.

Oleksandr Usyk se encuentra actualmente como uno de los mejores peleadores libra por libra de la actualidad tras haber alcanzado la victoria en sus últimos cinco combates (dos sobre Anthony Joshua, dos sobre Tyson Fury y otra sobre Daniel Dubois); aunque actualmente se encuentra alejado del ring a causa de una lesión.

