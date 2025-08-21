Max Verstappen descarta su salida de Red Bull: “Estoy centrado en el 2026”

El piloto neerlandés de la escudería Red Bull en la Fórmula 1, Max Verstappen, se encuentra inmerso desde hace unas semanas en una serie de rumores sobre su posible salida de la escudería austriaca para poner rumbo a Mercedes ante los malos resultados que han registrado en esta temporada y que lo mantienen actualmente en la tercera posición de la clasificación mundial..

Ante este hecho el cuatro veces campeón mundial decidió acabar con los rumores durante una entrevista ofrecida para la página web de la Fórmula 1 realizada en Hungaroring, donde aseguró que seguirá dentro del equipo por lo menos para toda la temporada 2026 para seguir luchando por un nuevo título de campeón.

“Bueno, el problema es que siempre hay gente hablando mucho, mientras yo no hablo, porque, en primer lugar, no necesito decir nada. Creo que eso también es mejor para todos, en lugar de darle vueltas a las cosas”, expresó Verstappen.

“De todas formas, no tiene sentido, es una pérdida de tiempo, pero estoy muy concentrado en el 2026 con el equipo, para mirar hacia adelante y asegurarnos de que cumplimos con las regulaciones y de que somos competitivos desde el principio”, agregó.

Max Verstappen también reconoció que la escudería no se encuentra en su mejor momento debido al bajo rendimiento competitivo que han tenido con el RB21 y esto se ha convertido en el principal problema para que el tetracampeón mundial pueda quedarse con el triunfo en las carreras en las que ha participado.

Max Verstappen celebra tras ganar en Imola. Crédito: DANILO DI GIOVANNI | EFE

“También hay que aceptar dónde estás. No somos los más rápidos ahora mismo, pero tampoco los más lentos. Siempre queremos ser mejores, y de hecho era lo mismo cuando ganábamos. Ahora no ganamos tanto”, relató.

“Simplemente, intentamos centrarnos en comprender un poco mejor el coche, dónde podemos encontrar nuestro tiempo, porque, por supuesto, el año que viene hay nuevas regulaciones, pero creo que todavía hay mucho que aprender también este año. Tuve muchos en los que no tuve un coche ganador, así es la Fórmula 1, así que no es algo muy difícil de hacer”, añadió.

El neerlandés finalizó sus declaraciones asegurando que formar parte de Red Bull ha sido lo mejor de su carrera debido a que se siente como estar en familia, algo que le ha brindado la confianza necesaria para poder conseguir sus títulos.

“Ha sido fantástico formar parte de un equipo durante tanto tiempo. Sin duda, es como una segunda familia. Hemos logrado muchísimas cosas hermosas, incluyendo, por supuesto, ganar campeonatos juntos”, concluyó.

Actualmente Max Verstappen marcha en la tercera posición del Campeonato de Pilotos con un total de 187 puntos acumulados gracias a dos victorias y cinco podios, mientras que el liderato lo posee Oscar Piastri con 284 unidades gracias a seis triunfos y 12 podios; lo sigue muy de cerca en la segunda casilla Lando Norris con 275 puntos acumulados.

Sigue leyendo:

–Mauricio Sulaimán se enamora del evento Supernova Strikers

–Tyson Fury asegura que Moses Itauma será quien derrote a Oleksandr Usyk

–Antonio Mohamed lanza dura crítica contra la Leagues Cup tras eliminación de clubes mexicanos