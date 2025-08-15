En el show Desiguales reaccionan a la controversia con Christian Nodal

La entrevista que Christian Nodal le dio a la periodista Adela Micha ha causado revuelo esta semana y en el programa Desiguales no podía faltar un debate acerca de las declaraciones que dio el cantante de música regional mexicana.

En el show de Univision, hablaron de la ruptura entre el intérprete de ‘Botella tras botella’ y Cazzu, rapera argentina.

“Yo sé que este no es el tema, pero también los hombres tienen que aprender a no hablar tanto, especialmente si uno tiene hijos, una que otra ha cometido un error y se puede comunicar, pero si la fiesta se está llevando en paz, para qué hacer más entrevistas”, dijo Amara La Negra.

La conductora comentó que no le gustó que Nodal hiciera referencia a los sentimientos de Cazzu, pues debía tener en cuenta el amor que le tuvo en su momento.

Karina Banda, por su parte, dijo que hay información que asegura que el famoso intentó que la entrevista no saliera, pero al final no logró su cometido.

Por su parte, Adamari López indicó: “Yo lo que diría de esta entrevista es por qué los hombres no se atreven a hablar de esos sentimientos delante de la persona a la que supuestamente le prometieron amor. Si ya tú no sientes lo mismo, no le vas a hacer daño diciéndole que no quieres estar con ella, le haces más daño engañándola y escuchando ella este tipo de cosas en entrevistas”.

La boricua dijo que al final hay dolor en ambas partes luego de la separación.

La doctora Nancy afirmó que es importante que haya madurez para que las rupturas se deben de una mejor manera, pero reconoció que en este caso no fue así.

Las Desiguales aprovecharon este tema para dar también su punto de vista acerca de cómo cambian las exparejas una vez dan por terminada una relación.

