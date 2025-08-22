La casa de ‘The Summer I Turned Pretty’ existe en la vida real

En 2022, Amazon Prime Video estrenó ‘The Summer I Turned Pretty’ (‘El verano en que me enamoré’), una adolescente basada en la trilogía de novelas publicadas por Jenny Han. Hasta la fecha la plataforma tiene dos temporadas, una por cada libro, y desde mediados de julio se están estrenando semanalmente los episodios de la tercera y última temporada.

Toda la historia tiene sentido alrededor de Cousins Beach, una comunidad playera ficticia, supuestamente ubicada en Massachusetts, en la que los protagonistas se reúnen cada verano. Aunque en la vida real no existe bajo ese nombre, la serie fue filmada en Wilmington, Carolina del Norte.

Aunque el paisaje es importante para la historia, pues muchas escenas suceden a la orilla de la playa, una de las grandes protagonistas de la historia en la casa vacacional de la familia Fisher, quienes cada verano reciben a la familia Conklin.

La casa es muy especial para todos los personajes, pues allí han creado grandes recuerdos y han reforzado su relación. En la vida real, la hermosa casa se encuentra en Porters Neck Plantation, un elegante barrio de Wilmington.

Cuando estrenó la primera temporada, ‘House Beautiful’ entrevistó a Beth Robinson, quien se encargó de la decoración de la residenica para la serie. Y durante la conversación resaltó “las habitaciones son amplias y están muy bien cuidadas. No es pretenciosa, sino cálida y acogedora. Es el tipo de lugar al que puedes llegar desde la playa y poner los pies llenos de arena en la mesa de centro”.

‘The Summer I Turned Pretty’ no solo narra la historia de las vacaciones de dos familias amigas, sino también de un triángulo amoroso entre Isabel “Belly” Conklin, y Conrad y Jeremiah Fisher. En la ficción hay tensiones entre la amistad, el amor y la familia, y se exploran temas como la amistad de toda la vida, el primer amor, la pérdida, y los cambios inevitables de crecer.

