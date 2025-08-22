Mexicano Edson Álvarez ficha por el Fenerbahçe y estará a las órdenes de José Mourinho

El mediocampista mexicano Edson Álvarez fue anunciado como nuevo jugador del Fenerbahçe, luego de concretarse las negociaciones con el West Ham United. El futbolista ya pasó la revisión médica en Estambul y cerró los últimos detalles de su incorporación al equipo dirigido por José Mourinho.

Álvarez, quien destacó en Ajax antes de llegar a la Premier League, se une a un proyecto ambicioso en Turquía. Mourinho busca reforzar el mediocampo con jerarquía internacional, y el mexicano aportará equilibrio defensivo, recuperación y buena salida de balón, características que lo perfilan como una pieza clave en el esquema táctico del entrenador portugués.

Con este fichaje, Álvarez se convierte en el primer futbolista mexicano en coincidir con Mourinho, un técnico con paso por clubes históricos como Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter de Milán, Manchester United, Tottenham y Roma, donde forjó un legado de títulos y prestigio en el fútbol europeo.

“Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United respecto a la cesión de Edson Álvarez. El jugador ha sido invitado a Estambul para completar los controles médicos y las negociaciones de transferencia”, informó Fenerbahçe en un comunicado oficial.

La llegada del mediocampista refuerza al plantel de cara a la Süper Lig y las competiciones europeas. Una vez completados los trámites, Álvarez se sumará a los entrenamientos con la expectativa de ser titular y aportar su experiencia y liderazgo en la mitad de la cancha.

