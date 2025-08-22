Shakira y Piqué vendieron una parte de su mansión en Barcelona

Al mismo tiempo que Shakira arrasa en América con la gira latina más taquillera de 2025, se ha informado que logró dar un paso en la venta de la gran propiedad que compartió con su ex Gerard Piqué en Barcelona.

Hay que recordar que la pareja construyó desde cero un impresionante complejo residencia en la privilegiada zona de Esplugas de Llobregat, en Barcelona, y tras anunciar su separación hace tres años comenzaron a buscar un nuevo propietario para el sitio.

El complejo residencia se comenzó a ofrecer en dos partes y según el medio español ‘ABC’ se acaba de vender una de las dos. La cantante colombiana y el futbolista español habrían recibido €3 millones de euros por el sitio, lo que equivale a $3.5 millones de dólares.

Por los momentos no se tiene información sobre la identidad del comprador, ni si sus planes son usar la propiedad como su residencia principal o si es una simple inversión.

Se tiene que resaltar que la propiedad que se acaba de vender es justo el lote que aún estaba en desarrollo, lo que quiere decir que los compradores se deberán hacer cargo de continuar con el proyecto que quedó paralizado en 2022.

Mientras tanto, en el mercado sigue disponible las otras dos propiedades, que sí cuentan con mansiones terminadas, incluyendo la que habitó Shakira con Piqué y sus hijos. Se dice que por actualmente ambas casas se ofrecen en un mismo conjunto por €10.99 millones de dólares.

La casa principal se terminó de construir en 2012 y su diseño estuvo a cargo de la arquitecta Mireia Admetller. Tiene una extensión de 40,000 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con muchos baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

