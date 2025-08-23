ICE detuvo a joven hispano cuando paseaba a su perro en Los Ángeles

Un operativo de agentes de ICE terminó con la detención de un joven hispano en Los Ángeles mientras sacaba a pasear a su perro, hecho que quedó registrado en un video difundido por Primer Impacto, programa de noticias de Univision

Las imágenes muestran a Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, de 18 años, caminando con su mascota la mañana del 8 de agosto, minutos antes de ser interceptado por las autoridades.

Según confirmó la familia a Primer Impacto, el estudiante fue llevado bajo custodia federal en medio de un confuso procedimiento.

El arresto causó indignación entre la comunidad escolar, ya que Guerrero se encontraba a tan solo una semana de comenzar su último año de secundaria antes de ingresar a la universidad.

Su profesora de inglés, Lizeth Becerra, relató a Primer Impacto que lo visitó en el centro de detención de Adelanto y lo encontró en condiciones precarias, sin acceso a higiene básica y compartiendo celda con decenas de personas.

“Está muy triste, muy decaído, muy ansioso por estar ahí. Todo lo que ha pasado. Por siete días no pudo bañarse, no se pudo ni cepillar los dientes. Él tuvo que estar en una celda pequeña, como con 25 personas o más”, relató.

El joven, de origen chileno, había ingresado a Estados Unidos con una visa de turista.

De acuerdo con un comunicado oficial citado por Primer Impacto, las autoridades argumentan que permaneció en el país más tiempo del permitido.

Sin embargo, Guerrero le aseguró a su maestra que al momento de ser detenido lo confundieron con otra persona, pues los agentes lo llamaron por un nombre distinto.

Mientras tanto, amigos y activistas locales reclaman su liberación inmediata y señalan que debería estar en un salón de clases y no tras las rejas. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles informó al programa que le ha brindado asistencia legal a la familia.

Mientras tanto, organizaciones comunitarias buscan recaudar fondos para cubrir una posible fianza.

