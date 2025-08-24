Bad Bunny cantó junto a Feid durante la vigésima noche de su residencia en Puerto Rico

Este sábado 23 de julio, Bad Bunny cumplió con la fecha número 20 de su residencia ‘No me quiero ir de aquí’ en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choli. Como es costumbre, el cantante puertorriqueño sorprendió a su público con invitados especiales.

De este show resaltó la presencia de Feid. El cantante colombiano apareció en la ya famosa ‘casita’, la cual está en el medio del recinto y que cumple la función de segundo escenario. Desde que Bad Bunny inauguró la residencia, ha compartido en ese sitio con varios famosos, no solo cantantes, sino también actores y deportistas.

Feid y Bad Bunny cantaron juntos ‘Perro Negro’ (canción que grabaron juntos para el álbum ‘nadie sabe lo que va a pasar mañana’) y ‘Chorrito pa las ánimas’ (canción de Feid que pertenece al EP ‘SIXDO’). El colombiano, también conocido por ser el novio de Karol G, hizo una publicación en Instagram al terminar el show mostrando su agradecimiento y emoción por haber sido parte del evento.

La residencia ‘No me quiero ir de aquí’ comenzó el pasado 11 de julio y se ha convertido en un fenómeno que ha hecho trasladar a cientos de personas de todas partes del mundo a Puerto Rico, logrando así impulsar el turismo y la cultura de la isla.

La última fecha está programa para el domingo 14 de septiembre, lo que quiere decir que quedan tres fines de semana de sorpresas.

Hasta la fecha, el show ha reunido una lista envidiable de estrellas: RaiNao, JhayCo, Jowell & Randy, Pedro Capó, Eladio Carrión, Mora, Wisin, Young Miko, Gilberto Santa Rosa, Arcángel, Tito el Bambino, Residente, entre otros.

