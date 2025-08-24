Tyga presume su ático en Barcelona

El rapero estadounidense Tyga vive entre California, Estados Unidos, y Barcelona, España. Según la versión española de la revista ‘Architectural Digest’, el músico decidió invertir en la ciudad europea luego de versionar ‘Macarena’, de Los del Río, en 2019.

Esta versión lo hizo famoso en España y a su vez hizo que visitara con frecuencia el país y se encantara por esta ciudad. Al comenzar a buscar un ático, tenía una idea en mente: quería que estuviera inspirado en los áticos de Nueva York.

Finalmente, se decidió por una propiedad en Pedralbes, un barrio de Barcelona, y para terminar de cumplir con su objetivo se decidió por reformar el sitio: “Quería un mobiliario moderno, blanco, limpio, donde poder colocar un buen puñado de arte“, dijo el rapero a ‘Architectural Digest’.

La compra la hizo hace menos de un año, y para la reforma decidió contratar a una marca de diseño de interiores muy popular. En el diseño, además de apostar por la comodidad y la belleza, tenían que agregarse sus colecciones, las cuales distribuye entre esta casa y su hogar en Los Ángeles.

Durante la conversación con la revista especializada, dijo: “Tengo muchas de estas figuras en mi casa de Los Ángeles y por eso quise llenar también este piso de otras tantas. El muñeco de Kaws es seguramente mi predilecto, porque lo compré cuando era más joven”.

Además de su colección de figuras, en la propiedad existen muchos elementos tecnológicos, los cuales se tuvieron que investigar y pensar muy bien para darles buen uso y espacio lógico en la vivienda.

Confesó que su música ahora se verá influenciada por Barcelona, pues pasa gran parte de su tiempo en la ciudad. “Me encanta la ciudad, la vista al mar, las palmeras… y poder contemplar el estadio de fútbol desde la terraza”, dijo.

Por los momentos no se conoce la cifra exacta que Tyga pagó por este ático en Barcelona, pero hay que recordar que en 2023 recibió $5.1 millones de dólares por una mansión en Indio, California.

Sigue leyendo:

• Piden $24 millones de dólares por una finca relacionada con Taylor Swift y otras estrellas

• Piden $5 millones de dólares por antiguo hogar de Gena Rowlands

• Matt Roloff se quiere deshacer de su popular granja en Oregon