Allan Saint-Maximin tras su primer gol con el Club América: “Es un debut soñado”

Las Águilas del Club América consiguieron una valiosa victoria 4-2 ante los Rojinegros del Atlas en un partido donde el francés Allan Saint-Maximin logró debutar de la mejor manera al marcar su primer gol en este torneo Apertura 2025 de la Liga MX y así demostrar un poco de los planes que tiene para poder brillar dentro del balompié azteca; además de convertirse en referente del equipo para poder llevarlos al título de campeón.

En declaraciones ofrecidas posterior al encuentro el atacante galo no pudo ocultar lo emocionado que se sintió de poder ayudar al equipo a lograr este triunfo y de además batir la portería en el minuto 89, siendo así el responsable de romper el empate 2-2 que tenían ambas instituciones tras aprovechar la expulsión de Aldo Rocha en el minuto 82.

“Para ser honesto es un debut soñado, como dije antes, me dieron la bienvenida como a un rey, no había jugado ningún juego y la gente estaba respaldándome. Dije que iba a dar todo y eso es lo que intenté hacer el día de hoy y estoy muy feliz de mi primer gol”, expresó el francés.

Para finalizar, Allan Saint-Maximin destacó lo impresionante que es la fanaticada del Club América y se mostró contento por todos los sentimientos que se viven dentro del terreno de juego.

Guadalajara, Jalisco, 24 de agosto de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Rojinegros del Atlas y las Águilas del América, realizado en el estadio Jalisco. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

“Es lo que me gusta, es increíble, es el mejor sentimiento para empezar a jugar futbol, estoy muy feliz de estar aquí y más noches como esta”, concluyó el atacante en sus declaraciones.

Jardine emocionado

El director técnico del Club América, André Jardine, se mostró también sorprendido y emocionado por el trabajo demostrado por su nuevo delantero en el campo; destacó que con tan solo 30 minutos demostró toda su calidad y de lo que puede ser capaz, por lo que ya espera poder seguir contando con él para las próximas jornadas y así seguir acumulando triunfos.

“Max, gran entrada, es un jugador que creo que ya con 30 minutos ya demostró de lo que es capaz, el América, la institución ha hecho un esfuerzo grande para tener un jugador de este nivel que nos va a aportar mucho, se ve que es una gran persona, ya está muy incorporado, se ve muy contento de estar en América y este casamiento va a dar muchos triunfos”, dijo en conferencia de prensa.

Con este triunfo el Club América se mantiene en la segunda posición de la tabla con 14 puntos acumulados producto de cuatro triunfos, dos empates y cero derrotas, mientras que Atlas marcha en la casilla 15 de la competencia con apenas cinco unidades acumuladas.

