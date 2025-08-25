Alexis Vega aclara sobre polémico video y amenaza con proceder legalmente

El futbolista estrella de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega, decidió romper el silencio sobre el video que se ha vuelto viral a través de las redes sociales en el que se puede ver a una mujer defendiéndolo de los insultos que recibió durante el partido contra la Máquina de Cruz Azul desde las gradas del Estadio Olímpico Universitario; compromiso en el que los celestes lograron quedarse con el triunfo con marcador de 1-0.

Después de esto muchas personas especularon que se trataba de su esposa quien salía en defensa del jugador mexicano; a pesar de esto detalló que era su cuñada, por lo que pidió respeto con cada una de ellas. De igual forma resaltó que los familiares de otros jugadores del club azteca también fueron agredidos durante este partido correspondiente a la Jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Estas declaraciones las realizó durante una publicación en su cuenta de la red social X, donde sostuvo que este tipo de sucesos siguen afectando el correcto funcionamiento del fútbol en el continente americano.

“Respecto a este video que se está difundiendo con información falsa, quiero aclarar que la que aparece en el video no es mi esposa! Se trata de mi cuñada. Desafortunadamente cayó en las provocaciones de insultos hacia mi persona”, expresó.

“Cabe recalcar que no solo fueron agresiones en contra de mi cuñada, sino también a otros familiares de mis compañeros. Es una tristeza que por estos hechos nuestras familias ya no se sientan seguras en un estadio”, agregó.

Alexis Vega afirma que el Club América lo buscó para el Mundial de Clubes. Crédito: David Vega | Imago7

Alexis Vega también aprovechó la oportunidad para lanzar una advertencia contra todas aquellas personas que lo difamen a él y a los miembros de su familia; sostuvo que incluso llegará a tomar acciones legales en caso de ser necesario.

“Será la primera y última vez que permito que sigan difamándome a mí y a mi familia. De lo contrario me veré en la necesidad de actuar legalmente contra quien resulte responsable”, resaltó el jugador que se ha convertido en pieza fundamental del planteamiento de juego implementado por Antonio ‘Turco’ Mohamed dentro de los Diablos Rojos; esto luego de conquistar el título de campeón del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

En el video se ve a la cuñada del futbolista del Toluca gritando “ojalá que ganarán lo que Alexis, pendejos” mientras era retirada de las gradas; durante ocurría este acontecimiento algunos aficionados de Cruz Azul le lanzaban vasos y chorros de cerveza.

Con este resultado los Diablos Rojos del Toluca se encuentran en medio de una complicada situación al caer hasta la sexta casilla de la tabla con un total de 10 puntos, mientras que Cruz Azul se ubicó en el tercer lugar con 14 unidades producto de cuatro victorias y dos empates.

