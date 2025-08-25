Demandarán a Robbie Williams por los derechos de autor de ‘Angels’

Un músico irlandes llamado Ray Hefferman demandará al cantante británico Robbie Williams para obtener una compensación por la canción ‘Angels’. Hefferman alega ser coautor del emblemático tema de Williams.

Según informa el diario ‘Irish Independent’, Hefferman recordó que Williams compró ‘Angels’ antes de salir al mercado el 1 de diciembre de 1997 como sencillo de su primer álbum en solitario (Life thru a Lens), en una operación por la que recibió 7.500 libras (unos 8.600 euros al cambio actual).

El artista irlandés demandará a Williams ante la justicia británica y de Alemania por una compensación por derechos de autor de alrededor del 33 % de las futuras ganancias del exitoso tema, que acumula más 650 millones de reproducciones en Spotify.

Los abogados sostienen que Hefferman puede recurrir a una directiva de la Unión Europea (UE) que contiene una «cláusula superventas» para proteger los derechos de autor.

Hefferman explicó que conoció a Williams, quien acabada de abandonar el grupo Take That, en un pub de Dublín en navidades de 1996. El músico irlandés interpretó para Williams ‘Angels in Paris’, una canción que compuso pocos meses antes, después de que su pareja sufriese un aborto involuntario.

Según la versión de Hefferman, tras este encuentro alquilaron una sesión en un estudio de Dublín para grabar una maqueta que Williams llevó al compositor Guy Chambers -coautor de la mayoría de sus éxitos- para transformarla en la archiconocida ‘Angels’.

“Antes de grabar con Robbie, solo había estado en un estudio una vez. Así que cuando la conversación giró en torno a vender la canción, me emocioné mucho. Eso es lo que se supone que debes hacer, vender tus canciones a estrellas del pop”, declaró Hefferman al ‘Irish Independent’.

De acuerdo con esta versión Hefferman dijo que inicialmente le ofrecieron 2.500 libras (casi 2.900 euros) por ceder los derechos de autor y que subieron a 7.500 libras después de pedir que le incluyeran en los créditos del álbum. Sin embargo, el nombre del músico no aparece en los créditos del álbum.

“Con la promesa de que mi nombre aparecería, acepté el trato. Y entonces, ¡bum!, la canción triunfó.», agregó Hefferman.

«Como compositores, a menudo nos dicen: ‘Ah, sí, pero firmaste el contrato. Mala suerte, así es el negocio de la música’. ¿Pero por qué nos tratan tan a la ligera, sobre todo cuando nuestras canciones son la piedra angular de todo el espectáculo?», concluye Hefferman, en referencia a ‘Angels’, el tema, seguramente, más coreado en los espectáculos de Williams.

