El problema que enfrenta Raúl de Molina con su hija Mía

Raúl de Molina es conocido no solo por sus entrevistas a famosos o por hablar de noticias en el mundo del entretenimiento, sino también por las anécdotas que cuenta en el programa de televisión El Gordo y la Flaca, de la cadena Univision.

En esta ocasión, el cubano-estadounidense habló de un problema que está enfrentando con su hija Mía.

“Mía ahora ha cogido que me invita a comer los viernes a su casa, entonces me pone esta comida que yo no puedo comer, que no tiene sabor, porque ella está ahora con que sea de buena salud, orgánico”, comentó en el programa.

Explicó que en el menú le ha incluido lentejas y ensalada. “Entonces cada vez que yo lo pruebo. Después que me comí las lentejas esas, me sentí con gases”, afirmó.

Bromeó también con que le pidió una limonada, pero su hija le decía que no porque tenía azúcar y no le hacía bien a su cuerpo.

Lili Estefan intervino en la anécdota y consideró que las nuevas generaciones son admirables porque se cuidan mucho más. “Se cuidan de los alimentos, de las cosas que uno no debe comer”, indicó.

Esta declaración fue compartida en la cuenta en Instagram del programa El Gordo y la Flaca, por lo que varios seguidores afirmaron: “Muy bien, Raúl, nada de azúcar, ¿okey? Te aman y te cuidan mucho, te envío bendiciones, sí se puede”, “Te están cuidando, Raúl”, “Es importante el equilibrio de las cosas, sin exagerar en nada, porque lo más importante es vivir”.

El presentador de televisión hace poco se sometió a una cirugía conocida como panniculectomía para remover el exceso de grasa y piel. Con esto, ha buscado la manera de seguir evolucionando su físico y, sobre todo, mejorando su salud, algo en lo que lo ha ayudado su hija.

Sigue leyendo:

· Clarissa Molina le cuenta a Raúl de Molina quién es su ‘esposo de fin de semana’

· Raúl de Molina agradece a su hija el apoyo recibido tras su cirugía

· Raúl de Molina expresa su preocupación por las redadas de ICE