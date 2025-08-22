‘¿Le quitaron la barriga o el cerebro?’: Lili Estefan causa controversia por comentario para Raúl de Molina

Un momento intenso se vivió en el programa El Gordo y la Flaca cuando Lili Estefan mandó a callar a su compañero Raúl de Molina.

En el canal de YouTube del show de entretenimiento compartieron un video de la situación que ocurrió esta semana cuando hablaban con Clarissa Molina.

Todo ocurrió cuando hablaban sobre los planes de alimentación de la dominicana, quien daba algunos tips para mantener su figura y la conversación se iba extendiendo. Cuando el tiempo se agotó, Lili Estefan le dijo al conductor que se sentara y dejara de hablar, pues la dominicana tenía que presentar su segmento.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era el comentario que haría la cubana-estadounidense a su compañero de fórmula: “¿Le quitaron la barriga o el cerebro?”.

Este comentario no le gustó a Raúl de Molina, quien dijo: “¿Por qué? Dime, espérate, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? El show dura una hora, adelante Clarissa, yo me quedo callado”.

El equipo de producción y Clarissa Molina comenzaron a reírse, lo que hizo que el conductor cambiara su semblante para sonreír a la cámara y dando a entender que la molestia no fue tan seria.

Pese a esto, los televidentes no dudaron en reaccionar con mensajes como: “Creo que Lili se pasó con ese comentario que le dijo a Raúl qué si le quitaron la barriga o el cerebro, eso es muy grosero”, “Sí se vio grosera la mujer”, “¿Qué pasé Raúl? Es el segmento de Clarissa la más bella y aquí en Panamá la adoramos”.

Otros escribieron: “Es un constante problema con este señor, siempre quiere ser el centro de atención, irrespeta a sus compañeros y no los deja hablar en su segmento”.

El Gordo y la Flaca es un show en el que el público no solo disfruta de las informaciones que dan del mundo del espectáculo, sino que también siguen de cerca algunas ocurrencias que ocurren en las transmisiones por parte de los presentadores.

