FDA revela por qué se retiraron los camarones radiactivos: fueron procesados con riesgo de contaminación

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ofreció nuevos detalles sobre el retiro de camarones congelados debido al riesgo de contaminación radiactiva por trazas de cesio-137. Este producto fue distribuido en tiendas Walmart de 13 estados del país.

Se trata de un lote de camarones crudos congelados Great Value, pelables y desvenados, procesados por la empresa Beaver Street Fisheries de Florida, que se retiran voluntariamente del mercado como medida de precaución, de acuerdo con las recomendaciones de la FDA.

La FDA emitió un comunicado en el que actualiza la información inicial del retiro de camarones de las tiendas Walmart en 13 estados de Estados Unidos, como medida de prevención.

Las autoridades hallaron trazas de cesio-137 (Cs-137), un radioisótopo sintético del cesio en un contenedor donde fue transportado el producto desde Indonesia a EE.UU. por la empresa PT. Bahari Makmur Sejati .

En comunicado emitido de 19 de agosto, la FDA aclaró que “hasta el momento, ningún producto con resultado positivo o alerta de cesio-137 (Cs-137) ha entrado en el comercio estadounidense”.

¿Cómo se descubrió el problema?

El problema se descubrió en una primera detección de Cs-137 por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), sin embargo, algunos envíos no presentaron alerta de Cs-137, para recomendar que las empresas realicen un retiro del mercado.

Luego, la FDA consiguió más información y determinó que “el producto de PT. Bahari Makmur Sejati infringe la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, ya que parece haber sido preparado, envasado o almacenado en condiciones insalubres, por lo que podría haberse contaminado con Cs-137 y podría representar un riesgo de seguridad”.

¿Dónde fue distribuido el producto?

Los camarones congelados fueron distribuidos en los estados de Alabama (AL), Arkansas (AR), Florida (FL), Georgia (GA), Kentucky (KY), Luisiana (LA), Misuri (MO), Misisipi (MS), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Pensilvania (PA), Texas (TX) y Virginia Occidental (WV).

Conoce los productos afectados

La FDA publicó una imagen del producto retirado del mercado para facilitar su identificación por parte de los usuarios. Crédito: FDA | Cortesía

La recomendación para los clientes que compraron el producto es verificar si se trata de “Camarones crudos congelados Great Value, pelados fácilmente y desvenados, con cola, 21-25 por libra”, empacados en bolsas plásticas con la siguiente información:

UPC: 078742133898, lote: 8005540-1 y fecha de caducidad: 15/3/2027

UPC: 078742133898, lote: 8005538-1 y fecha de caducidad: 15/3/2027

UPC: 078742133898, lote: 8005539-1 y fecha de caducidad: 15/3/2027

¿Cuáles son los efectos de las trazas de Cs-137?

El cesio-137 (Cs-137) es un compuesto radiactivo que se encuentra de forma natural en el medio ambiente, aunque en niveles bajos. Sin embargo, puede estar presente en concentraciones más altas en el agua y en los alimentos cultivados, criados o producidos en zonas contaminadas.

El riesgo para la salud aumenta con la exposición prolongada y repetida a dosis bajas de este compuesto, por ejemplo, al consumir alimentos o agua contaminada. Este tipo de exposición puede incrementar el riesgo de cáncer debido al daño que el cesio-137 causa en el ADN de las células del cuerpo.

