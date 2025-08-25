Intentaron robar una mansión de Lionel Richie en Beverly Hills

El músico Lionel Richie se une a la lista de estrellas cuyas propiedades han sido asaltadas este año. Lo positivo es que el asalto quedó solo en un intento y las autoridades lograron capturar a un sospechoso.

Según ‘Fox News Digital’, el Departamento de Policía de Beverly Hills les confirmó que arrestaron a un hombre de 38 años la madrugada del viernes. Explican que el hombre fue capturado entre Wilshire Boulevard y Beverly Glen Boulevard tras ser alertados de un robo residencial.

Medios de comunicación aseguran que la propiedad que se intentó robar pertenece al icónico músico, aunque Richie, sus representantes, y las autoridades, no han confirmado el caso.

‘TMZ’ también asegura que Richie estaba en la propiedad para el momento del robo, lo que quiere decir que él fue el que hizo el aviso a la policía. Lo que explicó el departamento de Beverly Hills es que recibieron el llamado y se dirigieron de inmediato al lugar y por eso pudieron capturar al sospechoso muy cerca de la propiedad.

Por ahora siguen las investigaciones, no se sabe si el hombre intentó entrar solo a la residencia. Lo positivo es que no logró acceder y que las pertenencias de la propiedad están a salvo.

Hay que recordar que uno de los robos más resaltantes en lo que va del año fue el de la mansión de Brad Pitt en Los Feliz. En este caso los ladrones sí lograron entrar a la propiedad y hace apenas pocos días es que las autoridades lograron capturar a cinco sospechosos involucrados en el caso. Luego del robo, el famoso actor decidió deshacerse de la residencia e invertir en una nueva propiedad en Hollywood Hills.

