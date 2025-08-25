Jaime Camil se sorprendió del hate que le tiraron por ir a show de los Aguilar

Luego de que hace unos días Jaime Camil compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes y videos del backstage en el concierto de Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar, un gesto que él pensó era inocente y hasta entrañable, el actor asegura que nunca imaginó que esa situación iba a desatar tanto ruido.

Durante una entrevista relajada con el periodista Ricardo Casares, Camil confesó que lo tomó completamente por sorpresa la avalancha de críticas que recibió en redes sociales.

“Sí dije, ¡qué bárbaro!, ¡qué cosa! ¿Qué está pasando? ¡Qué locura! Yo puse algo de que gracias por invitarme, Pepe, qué maravilloso concierto. Felicidades, Ángela. Hermano, no te puedo explicar el hate”, dijo Jaime, quien, según él, solo quiso agradecer la invitación y felicitar a los Aguilar por el espectáculo, pero los comentarios negativos le llovieron como si hubiera hecho algo terrible.

Jaime agregó que ni siquiera estaba al tanto de las polémicas que últimamente rodean a la dinastía Aguilar.

“Yo no estoy enterado de esto. Me tengo que enterar. O sea, de repente el hate Ricardo, empezó. Y yo soy tan poco relevante. Y tengo una edad avanzada y ni siquiera sé qué es funado”, expresó entre risas, dejando claro que su intención no fue subirse a ninguna polémica, sino simplemente reconocer el talento de los cantantes.

Para finalizar, Camil señaló que, a pesar de los escándalos que los persiguen, tanto Ángela como Pepe recibieron aplausos y ovaciones de las más de 17 mil personas que se hicieron presentes en el Hollywood Bowl.

“Pero qué bárbaro verlos en un icónico lugar como el Hollywood Bowl. Diecisiete mil personas. Todas aplaudiendo. O sea, si el escándalo está tan, como dicen, pues yo, yo oí mucho apoyo. Yo oí muchos aplausos. Y vi standing ovation, cuando acabó de cantar Pepe ciertas canciones, o Leo, o Ángela ciertas canciones. Standing ovation, Ricardo, se pararon diecisiete mil personas a aplaudir”, recordó.

