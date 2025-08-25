Mexicana Renata Zarazúa elimina a Madison Keys en el US Open

La tenista mexicana Renata Zarazúa hizo historia este lunes al derrotar en tres sets [6(10)-7, 7-6(3) y 7-5] a la estadounidense Madison Keys, actual número 6 del ranking de la WTA, durante el estreno de ambas en primera ronda del US Open 2025, último Grand Slam del año.

Zarazúa terminó haciéndose con el triunfo ante Keys en un accidentado partido donde ella y Keys tuvieron más de 120 errores no forzados, con esta última perdiendo 89 pelotas, por 46 de la nacida en Ciudad de México.

Pudo incluso haber sido un partido más corto en el que Zarazúa se llevara la victoria. En total, hasta cinco pelotas para definir set tuvo Rena ante Keys, que tuvo que cerrar el desempate y llevarse el primer set.

En la reanudación parecía que Keys retomaba su juego, poniéndose 3-0 arriba en el marcador, pero sus continuos desaciertos, sumados a la resiliencia de Zarazúa, permitieron que la mexicana llevara el parcial de nuevo hasta el tie-break en el que fue ella la ganadora.

Todas las emociones 💚



Renata Zarazua of Mexico notches the biggest win of her career, rallying from 7-6 3-0 down to stun Keys! pic.twitter.com/NDtoZl6M4F — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

El tercer set se mantuvo igualado hasta el 4-3 para la mexicana, cuando Zarazúa rompió el servicio de su rival a la primera oportunidad que tuvo, pero Keys le devolvió la rotura al instante.

La estadounidense, sin embargo, volvió a perder su servició con 6-5 en el marcador y resultó eliminada.

Zarazúa no ocultó su emoción ante los medios

En una rueda de prensa poco después de su victoria, Zarazúa reconoció haber llegado “muy nerviosa” al partido, disputado en el Arthur Ashe Stadium, el recinto central en Flushing Meadows.

“La pista es enorme (…) Los primeros peloteos pensé: ‘wow, esta pista es supergrande’. Me gustó mucho cómo se juega, es un poco más lenta que las canchas exteriores, lo cual sabía que me iba a ayudar, teniendo uno o dos segundos extra cuando Madison golpeaba tan fuerte como lo hace”, añadió.

Zarazúa se convirtió con esta victoria en la primera jugadora mexicana en derrotar a una oponente situada entre las diez mejores del ranking de la WTA.

Zarazúa iguala además su mejor resultado en el torneo, alcanzado la pasada edición, cuando cayó en segunda ronda. En esta ocasión, la espera la francesa Diane Parry, número 107 del mundo.

La estadounidense, por su parte, firma su salida más temprana del US Open desde 2022, cuando también cayó en primera ronda.

