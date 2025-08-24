Fuente: Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

El año sabático que el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez se tomó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 tras su salida de Red Bull podría llegar pronto a su fin, luego que reportes aseguraran que el Tapatío pactó con Cadillac F1 para unirse a la escudería en 2026.

Según fuentes de ESPN este mismo sábado Checo Pérez alcanzó un acuerdo total para unirse a Cadillac un acuerdo multianual de al menos dos años asegurados, comenzando en 2026 como compañero de Valtteri Bottas en la parrilla de salida.

Se espera que el anuncio se haga oficial días antes del domingo 31 de agosto, fecha en la que se correrá el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

La fuente de ESPN también reseña que tanto a Checo Pérez como Bottas eran candidatos a reemplazar al argentino Franco Colapinto en la escudería Alpine para 2026 pero ambos habrían rechazado la oferta para estrenarse junto al que será el onceavo equipo en la máxima categoría del automovilismo.

Sin embargo, la fuente difiere con un reporte del padre de Checo Pérez de diciembre de 2024, en donde el progenitor aseguraba que una vez se confirmara su salida de Red Bull el piloto de 35 años se retiraría de la F1 definitivamente porque a su juicio nunca existió un plan B o C tras su etapa con los austríacos.

“No hay plan B, no hay plan C, este era el plan, y el día de hoy, en este momento se está cerrando la página de la Fórmula 1, como se cerró antes de su llegada a Red Bull. En este momento no existe nada más al frente, tenemos que vivir con ello. Fueron muchos años, muchos sacrificios y esto se tenía que terminar algún día. Ese día, es el día de hoy”, dijo en su momento.

Antes de su despedida de la F1 Checo Pérez pasó cuatro años en Red Bull, en dónde se convirtió en el escudero del cuatro veces campeón, Max Verstappen, llegando a amarrar el subcampeonato de pilotos en 2023 y colaborando en el título de constructores de 2022 y 2023.

Previamente el nacido en Guadalajara había participando con las escuderías Sauber, McLaren, Force India y Racing Point, cosechando desde su debut en 2011 seis victorias y tres pole position en 281 carreras.

