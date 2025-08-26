Juez desestimó demanda contra Emilio Estefan vinculada al caso de Sean ‘Diddy’ Combs

Un juez desestimó por completo la demanda en contra del productor Emilio Estefan que lo vinculaba con el rapero Sean ‘Diddy’ Combs.

En la demanda presentada por Joseph Manzaro alega que en 2015 fue trasladado desde un túnel secreto de la casa de Emilio y Gloria Estefan hacía la casa de Combs, quienes eran vecinos en Star Island en Miami. El demandante alega que tras ser trasladado por el supuesto túnel fue víctima de abuso sexual en la fiesta del hijo de Combs. Emilio y Gloria Estefan han negado en varias ocasiones estas acusaciones y descartaron cualquier relación con Combs.

De acuerdo con un comunicado de la familia Estefan, el juez desestimó la demanda en su totalidad calificandola de “frívola y carente de fundamento”. Asimismo la Corte enfatizó que las alegaciones en contra de Estefan han sido débiles y que no podían sostener las acusaciones.

Además calificó como imposible las afirmaciones sobre la existencia de un supuesto túnel subterráneo desde la casa de los Estefan antes de que la pareja vendiera la propiedad a Combs en 2021.

“La Corte consideró estas afirmaciones como ‘objetivamente frívolas’ y ‘más allá de lo inverosímil’. Además, señaló que el supuesto túnel era una ‘imposibilidad ingenieril’”, dice el comunicado.

En su declaración jurada Emilio Estefan explicó que debido al tipo de isla en la que se encuentra la propiedad es imposible construir un túnel. “Star Island es una isla artificial formada mediante el dragado de arena. No se puede excavar mucho antes de encontrarse con agua.”

El comunicado informa además que Emilio y Gloria Estefan preparan acciones legales para solicitar una indemnización total por las acusaciones que calificaron como “infundadas”.

Tras ocho semanas de juicio, Sean ‘Diddy’ Combs fue declarado culpable de dos delitos de transporte para facilitar la prostitución y se encuentra a la espera de la audiencia de sentencia fijada para principios de octubre.

Sean ‘Diddy’ Combs se enfrentaba a la cadena perpetua tras ser acusado de delitos federales de tráfico sexual, conspiración y transporte para facilitar la prostitución. Sin embargo, tras el juicio el jurado lo encontró inocente de los delitos más graves.

