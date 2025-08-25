Emilio Estefan amenaza con demandar a la acusadora de Diddy por vincularlo con las freak off

El productor cubano Emilio Estefan está considerando demandar a la acusadora del rapero Sean ‘Diddy’ Combs quien lo vinculó con una de las freaks offs del rapero.

Emilio Estefan y su esposa, Gloria Estefan, eran vecinos de Sean ‘Diddy’ Combs en la comunidad de Star Island de Miami. La pareja de artistas le vendió la propiedad a Combs en 2021. En la acusación presentada en abril, Manzaro Joseph presentó una demanda alegando que en 2015 fue trasladado por un túnel bajo la casa de los Estefan hasta la propiedad de Diddy para una fiesta del hijo del rapero Christian Combs, donde fue agredido sexualmente y sometido a “actos degradantes y no consensuados”.

Aunque en la demanda se menciona a Emilio Estefan como acusado, el tribunal finalmente desestimó todas las acusaciones contra Emilio el 24 de julio.

En una conversación con TMZ Gloria y Emilio Estefan negaron estar vinculados con Diddy y aseguraron que fueron relacionados con este delito solo por vivir cerca del magnate musical. En ese sentido, el productos cubano dijo que considera demandar a la persona que los vinculó con Combs.

“Vamos a tener que presentarles una demanda porque trabajamos mucho para construir una reputación durante muchos años. Tenemos una familia, y a veces a los niños les duele lo que escuchan”, dijo Emilio.

Emilio Estefan se refirió al impacto que acusaciones de este tipo puede tener en el futuro. “Espero que la gente se dé cuenta… las personas deben tener más cuidado al hacer algo así, porque realmente perjudica a mucha gente. Todos los fans, todos, estaban muy preocupados. Yo no me preocupé porque es ridículo”.

Emilio Estefan señaló las inconsistencias de la demanda como mencionar que Beyoncé y Jay Z estuvieron en la casa durante la fiesta, algo que los abogados de la pareja desmintió presentando documentos que probaban que ambos estaban fuera de la ciudad durante el incidente. De la misma manera Emilio Estefan aseguró que se encontraba en Nueva York al momento de la mencionada fiesta.

Emilio argumentó que ni siquiera sería posible construir un túnel en Star Island porque debajo del barrio corre agua.

