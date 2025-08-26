Gala Montes revela que nunca vio la entrevista de su mamá con Adrián Marcelo

Gala Montes sostuvo una conversación con Yordi Rosado, donde abordaron diferentes temas, siendo uno de ellos cuando el presentador de televisión mexicano le consultó si ella había visto la entrevista que le concedió su mamá, Crista Montes, a Adrián Marcelo. Recordemos que la conversación resultó ser todo un escándalo debido a que su progenitora reveló detalles de la relación que lleva con su hija.

La actriz de destacadas telenovelas mexicanas, hasta la fecha, no ha logrado escuchar las declaraciones de su madre. Recordemos que la entrevista se registró el pasado mes de marzo, pero ella asegura que le generará dolor darse cuenta de las palabras de su mamá, por lo que prefiere mantenerse así: “La verdad no me atrevo a verla, me da mucha tristeza, no puedo”.

Gala explicó que esto ha tenido consecuencias en su vida laboral, ya que para aquel momento ella tenía pensado realizar algunas presentaciones musicales, pero debido a lo que dijo Crista, las ventas bajaron y se vio en la obligación de cancelar el evento que tenía programado, ya que no terminaría siendo un éxito como se había pensado al inicio. Por ello, la actriz explicó que no compraron lo suficiente boletos.

“Fue demasiado duro, sobre todo porque fue en la época en la que mi mamá dio la entrevista y yo decidí lanzar las fechas de mis shows, y, obviamente, eso me afectó muchísimo en la venta de boletos“, añadió.

¿Qué dijo la mamá de Gala Montes?

Crista Montes estuvo en el pódcast de Adrián Marcelo y aseguró que, aparentemente, hubo un episodio de agresión física cuando vivía con Gala, ya que, según la actriz, le habría tirado el plato de comida al piso en medio de una discusión. A su vez, manifestó que buscó la manera de imponer autoridad con una agresión física, sobre la cual ambas mencionaron una acción distinta respecto a lo sucedido.

“Yo tenía el plato, ella se para muy retadora y le digo ‘comes cereal igual que yo’, se para enfrente de mí y, pum (tiró el plato). Entonces le dije ‘hasta aquí llegaste’, me paro y le voy a dar una cachetada, ella dice que fue un puñetazo, y no es lo mismo“, le comentó a Adrián.

