Ninel Conde habla de La Casa de los Famosos México 3: ‘Me salí’

Ninel Conde, actriz mexicana, causó revuelo por su eliminación del reality show La Casa de los Famosos México 3. El público creía que la artista pasaría más tiempo dentro de la competencia, no solo por la gran fanaticada que tiene, sino por la extensa carrera que la ha hecho ganar mucho reconocimiento.

En un live con Mauricio Mejías, la recordada intérprete de ‘Alma Rey’, en la telenovela ‘Rebelde’, dijo que ella decidió poner fin a su participación dentro del programa.

“No me sacaron, me salieron, me salí”, dijo la famosa, quien aseguró que sí tuvo el apoyo de muchas personas, pero era la fecha en la que tenía que terminarse su estadía dentro de la mansión.

Su amigo le dijo que había un contrato firmado que estipulaba que Ninel estaría solo tres semanas dentro de la casa.

En la transmisión, el Bombón Asesino, como también es conocida, contaba cómo fue su regreso a Estados Unidos y cómo un oficial le preguntó por qué llevaba tantas maletas. Ante la interrogante, le explicó que iba a estar en un reality show por dos meses y medio, pero se aburrió y luego fueron unas semanas. “Me salí a las tres semanas porque no aguanté, fíjese”, afirmó.

Debido a todo el revuelo que causaron estas nuevas declaraciones de Ninel Conde, la actriz tuvo que aclarar que lo que dijo no fue cierto y que se trató de una simple broma: “Oigan y por cierto, ayer hicimos un live y yo el Mau. Estábamos en el coterreo nosotros, estábamos bromeando”.

La eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México ha traído muchas reacciones en redes sociales, pues hay quienes aseguran que ella fue quien pidió salir, pero también están los que consideran que realmente no congenió con el público y por eso no contó con los votos suficientes para quedarse.

