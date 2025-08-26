Ucraniana que huyó de la guerra fue asesinada a puñaladas en Carolina del Norte

Una refugiada ucraniana de 23 años que buscaba seguridad en Estados Unidos fue apuñalada fatalmente en una estación de tren de Charlotte, según informes de las autoridades y familiares.

La víctima, Iryna Zarutska, fue declarada muerta en la estación de tren ligero East/West Boulevard poco antes de las 10 p.m. del viernes pasado, informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

Iryna Zarutska “había llegado recientemente a Estados Unidos, buscando seguridad de la guerra y con la esperanza de un nuevo comienzo”, según una página de GoFundMe. El comunicado de la página añadía que su vida fue “truncada demasiado pronto” y que la pérdida es “irreparable para su familia”.

Zarutska sufrió múltiples puñaladas. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg aún no ha confirmado si el ataque ocurrió en el tren, el andén o sus alrededores, así lo informó el medio local Charlotte Observer.

Arresto del sospechoso con antecedentes penales

Las autoridades identificaron a Decarlos Brown Jr., de 34 años, como el sospechoso, y tras ser llevado a un hospital por lesiones leves, Brown fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. Según los registros judiciales obtenidos por The Post, Brown ha sido arrestado en varias ocasiones desde 2011 por hurto grave, robo con arma peligrosa y comunicación de amenazas. Cumplió cinco años de prisión por el cargo de robo con arma letal, según WSOC-TV.

El presunto agresor es una persona sin hogar y, según el Charlotte Observer, tiene cargos pendientes por mal uso del sistema 911. La policía informó que, durante un control de bienestar en enero, Brown manifestó a las autoridades que creía que alguien le había dado un material que controlaba sus acciones, como comer, caminar y hablar.

Brown “quería que los oficiales investigaran este material ‘artificial’ que estaba dentro de su cuerpo”, según una declaración jurada. “Se molestó” cuando los oficiales le informaron que se trataba de un problema médico y llamó al 911, siendo arrestado después de colgar.

