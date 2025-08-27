Bailarina revela la mala experiencia que vivió al trabajar con Shakira

A lo largo de su carrera, Shakira ha tenido detrás a decenas de bailarines y coreógrafos que la han ayudado a darle vida a sus shows y videoclips. Y claro, como en toda colaboración, no siempre todo fluye como debería. De hecho, recientemente salió a la luz una anécdota que pinta un lado menos glamuroso de trabajar con colombiana.

Durante una entrevista para el programa español ‘Y Ahora Sonsoles’, la bailarina española Chiqui Martí contó su experiencia cuando fue contratada en 2011 para enseñarle a Shakira algunos pasos de pole dance para el video de “Rabiosa”, algo que no le dejó muy buen sabor de boca.

“Ella quiso prepararse para el video de ‘Rabiosa’ y rabiosa me puso a mí el primer día de los cuatro que tenía que trabajar con ella”, recordó, dejando claro que la experiencia fue más amarga que dulce. Y agregó que solo trabajaron juntas ese primer encuentro; después, la propia Chiqui envió a una asistente suya para cubrir los días restantes. “Dije: el primero y el último. Al segundo día mandé una asistente mía”.

De acuerdo con la bailarina, Shakira no estaba muy dispuesta a seguir sus indicaciones, asegurando que la colombiana se negó a quitarse unas medias que llevaba puestas, algo que hacía casi imposible ejecutar los movimientos en la barra.

“Shaki, con medias no podemos bailar nadie. Yo llevo las piernas con aceite, que me encanta y tal, pero yo no puedo bailar así”, le dijo Martí. La respuesta de la cantante fue un rotundo “no”.

Además, la española reveló que la intérprete de ‘Antología’ llegó incluso a romper unos escalones de la escalera de su estudio. Eso sí, Martí aclaró que el trabajo lo cobró por adelantado y que también le pagaron por los daños en el lugar.

Para finalizar, Chiqui Martí mencionó que después de aquella experiencia no volvería a darle clases a Shakira.

