Wendy Guevara se defiende de los comentarios de Ninel Conde sobre LCDLFM

La influencer transgénero Wendy Guevara reaccionó a los comentarios que hizo la actriz y cantante Ninel Conde luego de ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos México’. Ninel Conde avivó la polémica al asegurar que ninguna mujer ha ganado el exitoso reality show, ignorando que Wendy Guevara ganó la primera temporada.

Wendy Guevara dejó claro que no planea engancharse en una discusión con Ninel Conde y minimizó sus palabras. La influencer aseguró que no discutirá con Ninel Conde ya que ella no ganó el programa y aclaró que si respondería a otros ganadores del reality show como Mario Bezares, Maripily Rivera o Ivonne Montero, estás últimas ganadoras de la versión de Estados Unidos.

Wendy diciendo que se pelearía con Mayito, con Maripily o con Ivonne Montero… ósea con ganadores y que no va a estar peleando con perdedores ardidos que creen que van a levantar el evento con 1,200 conectados 🫰🏼 pic.twitter.com/7Uh1mNEL8r — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) August 26, 2025

“Yo escojo mis batallas. Yo me pelearía con ‘Mayito’ o con Maripily mi comadre que ella ganó una Casa de los Famosos, con Ivonne Montero… o sea, con ganadoras, no me voy a andar peleando con quienes no ganaron y nada más quedaron ardidos. Entonces la verdad yo así no me peleo, yo con alguien que me sume vistas, que me haga viral (…) Yo ni me ofendo, se me hizo como ardida, te escuchas como ardida, como atacada, el público te sacó y ya, yo no tengo nada en contra de ella”.

Asimismo la influencer defendió a las personas trans aunque aclaró que ella no se siente completamente mujer. “Cuando andan diciendo esas cosas las andan cancelando a las artistas, hay chicas de la comunidad trans que se consideran mujeres y las respeto, yo sí me gusta que me respeten, yo no me considero una mujer 100 por ciento”.

Wendy Guevara se refirió a artistas que afirman ser aliados de la comunidad LGBTIQ pero en el fondo tienen opiniones transfóbicas. “Muchas chicas de los colectivos sí están enojadas por cómo se refirió, pero yo qué puedo hacer, díganselo a ella usando sus palabras de la comunidad y todas tienen su transfobia bien oculta y ahí andan ‘de chavas, que hermana, que dos tres trucos’ y ahí andan de transfóbicas, yo creo que esas son las que luego se burlan”.

