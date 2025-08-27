Toni Costa responde a quienes le dicen que se ve mejor con Adamari López

Toni Costa sostiene una relación sentimental con Mimi Ortiz, y fue a finales del año 2024 cuando hizo público el vínculo que tienen. El español y Adamari López se encuentran separados desde mayo de 2021, pero los comentarios para relacionarlo con ella, a pesar de haber transcurrido tantos años, no se detienen. Un internauta comentó en una publicación con su actual pareja que se ve mejor con la madre de su hija, y a él no le gustó.

El instructor de zumba no se contuvo y aprovechó para aclarar algunos puntos con la persona que le mencionó con quién se ve mejor sentimentalmente, sin tener en cuenta que detrás de la pantalla de un teléfono existe una persona como cualquier otra: “Con Adamari tengo el mejor de los vínculos: nuestra hija. Lo tuyo no suma, pero sí entretiene. Refresh, señora, refresh que quedó estancada”, fueron las palabras que dejó en su publicación.

People en Español aprovechó para recalcar que hace varios meses el padre de Alaïa dijo que él sostiene una muy buena comunicación con López debido a que tienen una hija en común, pero como ya no están juntos, deben mantenerse en constante trato. Aclaró que ese tipo de relación también genera ciertas ventajas. Además, siempre ha dejado claro que su prioridad será su hija, ya que no importa que estén separados, él siempre está presente.

“La relación (a distancia) se maneja con mucha comunicación, confianza, apoyo y también tiene sus ventajas en cuanto a que tenemos los espacios para cada uno. El hecho, a veces, de estar ausentes físicamente, luego cuando uno se ve, saltan las chispas”, dijo Toni.

El bailarín explicó que la buena relación que tienen entre ellos va más allá de que tenga que ser por la niña, si no por cada uno sentirse bien con lo que están haciendo.

“No nos llevamos bien por Alaïa; para empezar, yo me llevo (bien con Adamari) por mí, primero, por mi paz, estabilidad y también por el respeto. Y yo quiero llevarme bien con ella porque es la madre de mi hija, y siempre va a ser así, incluso más. Es normal que uno comparta con la mamá de su hija porque, al fin y al cabo, somos familia, es así, nos va a unir toda la vida. Tenemos una hija en común y, obviamente, vamos a juntarnos las veces que haga falta”, aclaró.

Sigue leyendo:

· Adamari López defiende compartir momentos con Toni Costa por su hija

· Toni Costa habla de su fe: un camino de amor y espiritualidad

· Toni Costa revela por qué limita su vida sentimental en redes sociales