9 súper ofertas de Costco para terminar julio por menos de $20

Costco sigue sorprendiendo a sus socios con productos que combinan calidad, practicidad y buenos precios. En esta temporada de verano, varios artículos Kirkland Signature se han convertido en favoritos por su versatilidad en la cocina, su sabor o su utilidad en el hogar. Desde proteínas fáciles de preparar hasta snacks adictivos y básicos indispensables, hay mucho por descubrir en sus pasillos.

Mezcla de bocadillos Sweet Heat

Uno de los regresos más celebrados es la mezcla de bocadillos Sweet Heat, retirada el año pasado y ahora de vuelta en los estantes. Su sabor combina lo dulce con un toque picante que engancha desde el primer bocado. Muchas familias compran varias bolsas porque es difícil que dure mucho en casa. Ideal para reuniones o como snack rápido, es un recordatorio de por qué los productos de Kirkland Signature generan tanta lealtad entre los clientes.

Estos productos van desde artículos comestibles hasta herramientas del hogar. Crédito: leungchopan | Shutterstock

Filetes de pechuga de pollo empanizados

Para quienes buscan practicidad, los filetes de pechuga de pollo ligeramente empanizados son una solución rápida. En pocos minutos en la freidora de aire quedan crujientes por fuera y jugosos por dentro, listos para un sándwich, ensalada o un plato de pasta. Su versatilidad los convierte en un básico de la cena de entre semana, con la ventaja de que mantienen su sabor incluso al recalentarse.

Anacardos con caramelo de mantequilla

Los anacardos cubiertos de caramelo de mantequilla son el equilibrio perfecto entre snack energético y postre indulgente. Su sabor intenso y textura crujiente los hacen difíciles de dejar, mientras que su aporte de proteína y fibra les da un valor extra. Son perfectos para tener a la mano en la oficina o como colación en casa, un capricho que combina placer con nutrición.

Queso de cabra fresco

Entre los quesos, el de cabra fresco de Kirkland Signature ocupa un lugar especial. Su suavidad y sabor característico lo hacen perfecto para ensaladas, pizzas o incluso para sustituir la ricotta en calzones caseros. Los compradores lo aprecian por su consistencia y por lo fácil que es incorporarlo en distintas preparaciones, ya sea en platos diarios o en recetas más elaboradas para compartir.

Camarones con mantequilla de ajo

Los camarones con mantequilla de ajo son la opción rápida para una comida con sabor de restaurante. En minutos se convierten en el centro de un plato completo al combinarlos con pasta, arroz o vegetales. Su practicidad ha conquistado a los socios que buscan soluciones fáciles sin sacrificar calidad, y algunos recomiendan darles un giro gourmet con crema o quesos fuertes para elevar aún más la experiencia.

Hojas suavizantes de tela

En la categoría de productos para el hogar, las hojas suavizantes de tela son un imprescindible de la lavandería. Su relación calidad-precio es difícil de superar, ya que rinden bastante y son aptas incluso para pieles sensibles. Además, Costco ofrece la opción de pedirlas en línea junto con otros artículos de limpieza, con envío gratuito al superar cierto monto, lo que las hace todavía más convenientes.

Queso feta griego orgánico

El queso feta griego orgánico Kirkland Signature se ha convertido en un favorito entre los socios. Ideal para ensaladas frescas, recetas mediterráneas o incluso para hornear una spanakopita, su tamaño grande lo hace práctico para familias o quienes disfrutan cocinar con frecuencia. Una recomendación de los compradores es cambiar la salmuera si no se consume pronto y aprovechar el resto congelándolo al vacío.

Café espresso blend en grano entero

Los amantes del café consideran el espresso blend en grano entero de Kirkland Signature una de las mejores compras en la tienda. De tueste oscuro, con notas profundas de chocolate y una crema consistente, compite con mezclas mucho más costosas de cafeterías especializadas. Su calidad lo convierte en una de las opciones más accesibles y satisfactorias para quienes preparan espresso en casa.

Salmón salvaje de Alaska

El salmón salvaje de Alaska es uno de los productos más valorados por los clientes de Costco. Sus porciones individuales selladas al vacío facilitan tanto la conservación como la preparación, ya que se puede descongelar solo lo necesario. Su sabor fresco y textura firme lo han convertido en uno de los favoritos de los clientes de la tienda.

