Dayanara Torres cuenta detalles de su vida en el programa Hoy Día

Dayanara Torres, actriz y presentadora puertorriqueña de televisión, está de invitada esta semana en el programa Hoy Día, en donde no solo ha hablado de algunas noticias del mundo del entretenimiento, sino que también ha abierto su corazón para contar algunos detalles de su vida.

En la sección “Los dados de tu vida”, que conduce Carlos Calderón, la Miss Universo 1993 contó algunos aspectos que quizás muchos no conocían.

Por ejemplo, dijo que sus hermanos son muy protectores y que con los tres tiene una relación muy bonita, pues siempre le han acompañado.

En la entrevista, Dayanara Torres también se puso muy emotiva al hablar de su mamá Luz Delgado: “Ella tiene ya 80 años y esa mujer no para y todo es por nosotros. Si yo la necesito, ella viene, vuela, si la necesita mi hermana va y se queda con mi hermana. Mi mamá nos enseñó tanto y es una persona tan fuerte. Yo todo lo que hago es pensando en que ella se sienta orgullosa de mí porque yo me siento orgullosa de esa mujer, de esa fuerza, una persona que desde el principio trabajó”.

La boricua indicó que se identifica con su madre por todo lo que ha trabajado para salir adelante.

En la conversación con el mexicano recordó también cómo se burlaban de ella por su aspecto físico. “No la pasé muy bien en high school, me hacían bullying”, comentó.

La modelo indicó que cuando ganó Miss Puerto Rico pocas personas sabían de esto, pues tenía miedo a los comentarios que personas cercanas pudieran hacer.

“Yo creo que he cambiado, he crecido, pero sí me he dado de cuenta a quién quiero en mi vida, gente que me ayude a crecer, que me empuje a ser mejor y rápidamente, que veo a una persona que no me ayuda de esa manera o me jala, trato de no seguir ahí”, afirmó.

