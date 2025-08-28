Héctor Luis García revela el motivo por el que se retira del boxeo

El antiguo campeón mundial dominicano de la división superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Héctor Luis “El Androide” García, anunció su retiro del pugilismo profesional luego de una carrera en la que logró grandes objetivos dentro del cuadrilátero. Sin embargo, consideró que perdió la motivación para seguir luchando y es por este motivo que decidió colgar los guantes.

Esta noticia resulta sorpresiva porque fue apenas en el 2022 cuando el peleador dominicano se consagró como campeón mundial de la AMB, catapultando su carrera a nuevos horizontes; a pesar de esto vio un bajón personal y en declaraciones ofrecidas durante su anuncio detalló que fue perdiendo el deseo de seguir entrenando para mantener un positivo rendimiento físico que le permitiera mantenerse en la élite del deporte.

“No tenía la voluntad ni ganas para seguir entrenando. En cuanto se me fue la motivación, decidí no seguir. Me afectó mucho la inactividad, en el gimnasio no tenía la motivación y estaba desenfocado”, expresó.

En ese 2022, “El Androide” García logró derrotar a Chris Colbert y a Róger Gutiérrez para poder quedarse con el cinturón como nuevo monarca de los pesos superpluma; a pesar de esto en el 2023 su carrera se vio afectada por una serie de derrotas ante Gervonta Davis en enero y en diciembre de ese mismo año frente a Lamont Roach, combate en el que perdió su título de las 130 libras de la AMB.

Belarus’ Dzmitry Asanau, left, fights Dominican Republic’s Hector Luis Garcia Mora during a men’s bantamweight 56-kg preliminary boxing match at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil, Wednesday, Aug. 10, 2016. (AP Photo/Frank Franklin II)

La carrera de García brilló al participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en su carrera profesional dejó una marca de 16 victorias (10 de ellos por la vía del nocaut) y dos derrotas. Sostuvo además que se enfocará en impulsar la carrera de las nuevas generaciones al dedicarse a ser entrenador o incluso promotor.

“Como boxeador ya estoy fuera del boxeo. Pero sigo siendo deportista, ya que mi visión sigue siendo la misma; ser entrenador y manager de muchachos nuevos. Ahora mismo estoy ayudando a los muchachos en el gimnasio, pero estoy para ayudar sin problema alguno”, destacó.

Logros cumplidos

El entrenador de Héctor García, Bob Santos, aseguró que su pugilista demostró ser toda una figura dentro de los cuadriláteros debido a que a pesar de su prematuro retiro profesional, logró cumplir varios logros que muchos boxeadores apenas sueñan con alcanzar en este complejo deporte.

“Tuvo una gran racha: fue olímpico, se convirtió en campeón mundial, hizo un PPV con Gervonta Davis, ganó mucho dinero para él y su familia. Cumplía con todos los requisitos”, manifestó el entrenador en sus declaraciones.

