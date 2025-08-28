‘Bam’ Rodríguez asegura que Terence Crawford vencerá al Canelo

El boxeador estadounidense y campeón unificado de la división supermosca, Jesse “Bam” Rodríguez, decidió opinar sobre el combate que protagonizarán el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada; sorpresivamente aseguró que su compatriota será el amplio vencedor de este duelo a pesar de estar subiendo dos divisiones para llegar en las mejores condiciones posibles para las 168 libras.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para The Ring, donde consideró que a pesar de la ventaja y experiencia que posee el Canelo Álvarez al pelear en su división natural, Crawford se ha consagrado como uno de los mejores pugilistas de los últimos años y confía en que pueda mantener el rendimiento que ha registrado en las 154 libras para poder dominar dicha división.

“Es una gran pelea. Canelo tiene mucha más experiencia, es más fuerte y físicamente más grande que Crawford. Pero soy un gran admirador de Crawford y su estilo ambidiestro. Pega y no recibe golpes. Tiene la habilidad para vencer a Canelo”, expresó.

“Creo que Crawford saldrá victorioso si logra mantener a Canelo a raya durante 12 asaltos. Pero con Canelo, solo se necesita un golpe. Es una jugada arriesgada para Crawford, pero lo favorezco. Tiene lo necesario para vencer a Canelo. Es uno de los mejores en cuanto a habilidades”, agregó Rodríguez al considerar que el estadounidense puede concretar el triunfo con un solo golpe bien conectado ante el mexicano.

Crawford, quien es campeón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), concretó este combate contra el Canelo Álvarez tras una intensa negociación para lograr este enfrentamiento antes de su retiro como profesional. El principal detalle de su actividad es que podría perder la velocidad que lo ha caracterizado al aumentar tanto de peso.

Carrera de Bam Rodríguez

El boxeador estadounidense, que consiguió unificar los cinturones supermoscas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB), demostrando estar posicionado como una de las figuras más importantes en los cuadriláteros actualmente.

A pesar de este hecho el entrenador Robert García reveló durante una entrevista ofrecida para Fino Boxing que el peleador pretende retirarse joven del boxeo para poder dedicarse a su familia y no caer en mayores daños de salud a largo plazo.

“Él no quiere una carrera larga en este deporte, no quiere una carrera larga, quiere retirarse joven, disfrutar de su familia, ya nos lo ha prometido a todos. No se motiva si no es una gran pelea, una unificación, eso es lo primero que quiere, unificaciones”, expresó García.

