Niño permanece en estado crítico tras tiroteo en escuela católica de Minneapolis

Las autoridades médicas de Minneapolis informaron este jueves que un menor permanece en estado crítico y dos personas más se encuentran graves, tras el ataque armado perpetrado en la escuela católica de La Anunciación, que dejó dos niños muertos y 17 heridos.

Thomas Klemond, director ejecutivo interino del hospital Hennepin Healthcare, señaló que su centro está tratando a nueve víctimas del tiroteo.

“Un niño continúa con diagnóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas. Otros seis pacientes evolucionan de manera estable, mientras que dos permanecen en estado grave”, precisó.

El Servicio Médico de Emergencia (EMS) detalló uno de los episodios más dramáticos del ataque: un menor recibió un disparo de escopeta en la espalda mientras intentaba proteger a un compañero.

Paralelamente, el Hospital Infantil de Minnesota informó que cuatro pacientes pediátricos ya fueron dados de alta, mientras que otros tres siguen bajo observación.

El ataque ocurrió el miércoles, cuando Robin Westman, de 23 años, irrumpió en la iglesia del centro escolar y abrió fuego durante una misa de inicio de curso. El agresor utilizó tres tipos de armas: rifle, pistola y escopeta. Según la policía, logró matar a dos niños de 8 y 10 años antes de quitarse la vida.

Escena del crimen

La escena del crimen reflejó la magnitud del ataque: agentes encontraron tres casquillos de escopeta, 116 proyectiles de rifle y una bala de pistola dentro de la capilla. Investigadores realizaron además allanamientos en tres residencias vinculadas a Westman, de donde incautaron equipos electrónicos que podrían aportar pistas sobre su preparación del ataque.

El fiscal general interino de Minnesota, Joseph Thompson, describió a Westman como un individuo “lleno de odio” y señaló que admiraba a otros autores de masacres escolares en Estados Unidos. “No voy a repetir sus palabras. Solo diré que quería causar sufrimiento a los niños”, afirmó.

La policía local destacó que las víctimas fueron aún más numerosas gracias a la reacción de quienes bloquearon las puertas de la capilla, lo que impidió que el atacante ingresara al área donde se encontraba la mayoría de los estudiantes.

Con información de EFE.

