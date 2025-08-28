Raúl Jiménez marca en la victoria del Fulham y avanza en la Copa de la Liga inglesa

El mexicano Raúl Jiménez fue protagonista este miércoles en la clasificación del Fulham a la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, tras vencer 2-0 al Bristol City, club de la Championship.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

El delantero azteca, que había sido suplente en el empate ante el Manchester United el fin de semana, regresó al once titular y respondió con gol y participación directa en el otro tanto de su equipo.

En la primera anotación, provocó la acción que terminó en autogol del defensa George Tanner. Minutos después, firmó el 2-0 con una jugada de calidad: bajó un balón tras un córner, giró dentro del área y definió con un disparo raso.

Se trata del primer gol de Jiménez en la temporada con los Cottagers, en medio de la rotación que mantiene con Rodrigo Muñiz, delantero que ha despertado el interés de la Atalanta, aunque el Fulham busca retenerlo.

El atacante mexicano mantiene contrato vigente hasta el final de la presente campaña, luego de que el club londinense ejerciera la opción de extenderlo por un curso más.

Sigue leyendo:

–UE en contra de los partidos de fútbol fuera de Europa: “Es traición”

–“Hacer que Neymar rinda es un desafío”: el nuevo DT del Santos habla de la actualidad del brasileño

–Batacazo: Grimsby Town de la cuarta división eliminó al Manchester United de copa inglesa